Szczesny a Barcellona non ha ancora perso una partita e ha chiuso 12 match senza subire gol

19 vittorie e 3 pareggi, Mundo Deportivo lo esalta: “Sta scrivendo la storia. Cruyff non perse 23 partite di fila, Fabregas 30”

Era pronto ad appendere i guantoni al chiodo, poi è arrivata la grande opportunità per allungare la sua carriera con un’altra tappa di assoluto prestigio. Ha deciso di coglierla al volo e, dopo appena qualche mese, può già affermare di aver preso la giusta decisione. Wojciech Szczesny sta vivendo a Barcellona una seconda giovinezza, dimostrandosi un vero e proprio talismano per il club spagnolo, oltre che un affidabilissimo portiere. Ne parla il “Mundo Deportivo” in un approfondimento:

“Wojciech Szczesny continua ad accumulare soddisfazioni tra i pali del Barcellona. Grazie alle sue parate spettacolari, il portiere polacco sta scrivendo la storia in soli quattro mesi dal suo arrivo”, si legge sul noto portale. Il riferimento è al record di imbattibilità stabilito dall’ex Juventus: “Ad oggi, e dal suo esordio con il Barbastro in Copa del Rey il 4 gennaio, Szczesny ha giocato 22 partite inanellando un record di 19 vittorie e soli 3 pareggi, contro l’Atalanta in Champions League, l’Atlético de Madrid nella semifinale di andata della Copa del Rey e contro il Betis in Liga”.

Nel mirino di Szczesny ci sono Cruyff, Paulinho e Fabregas

“E se riuscisse a evitare la sconfitta a Dortmund mercoledì, nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League, il portiere polacco eguaglierebbe la terza serie di imbattibilità più lunga nelle sue prime partite con il Barcellona. Un record che appartiene nientemeno che al leggendario Johan Cruyff che durante il suo periodo da giocatore del Barcellona a metà degli anni ’70 rimase imbattuto per 23 partite. Al primo posto di questa classifica c’è Cesc Fàbregas, che ha raggiunto quota 30 partite senza sconfitte, seguito dal brasiliano Paulinho, che ha raggiunto quota 25″.

Intanto, “Szczesny può già vantare anche un record di 12 partite senza subire nemmeno un gol e una media di 0,81 gol a partita”, conclude Mundo Deportivo.

