Sarà derby italiano Musetti contro Berrettini agli ottavi di Montecarlo

Lorenzo Musetti ha battuto Jiri Lehecka in tre set (1-6, 7-5, 6-2), conquistando gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

E’ il quarto anno consecutivo che ci riesce.

Musetti batte Lehecka e vola agli ottavi di Montecarlo, dove sfiderà Berrettini

Non è stata una partita facile per Musetti: nel primo set, Lehecka ha gestito la gara senza troppi problemi, chiudendo 6-1 in 32 minuti di gioco. Nel secondo, l’azzurro è stato a un passo dalla sconfitta, ma è riuscito a completare una rimonta per strappare il break nell’11° game. Ha poi dominato il terzo e ultimo set.

La rimonta dell’azzurro lo porterà ad affrontare domani il derby contro Matteo Berrettini, che ha battuto il numero 2 al mondo Alexander Zverev.

Berrettini manda Zverev ko e vola agli ottavi di finale

Buona la seconda per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Reduce dal successo all’esordio su Mariano Navone (6-4, 6-4), il quasi 29enne romano ha sconfitto anche il tedesco Alexander Zverev – numero due al mondo e testa di serie numero uno del torneo – staccando il pass per gli ottavi di finale.

L’azzurro, autore di una prestazione straordinaria, si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 maturato in circa due ore e mezza (2 h e 29 minuti). Grazie alle due affermazioni ottenute sulla terra rossa monegasca, ha già virtualmente guadagnato altrettante posizioni nel ranking passando dalla piazza numero 33 alla numero 31 della classifica live.

