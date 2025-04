Rice ha vinto in intelligenza, forza e velocità la sfida contro il suo connazionale Bellingham (Athletic)

Nessun giocatore in campo ha fatto più intercetti di lui, fermando le incursioni di Mbappé e Vinicius. L’Arsenal spesso lo considera il suo “cavallo di battaglia”.

Nei due match tra Arsenal e Real Madrid di Champions League c’è stato un calciatore che si è particolarmente distinto, ovvero il centrocampista dei Gunners Declan Rice.

Rice si è dimostrato un centrocampista totale contro il Real Madrid

The Athletic scrive:

Siediti, Kylian Mbappé. Anche tu, Vinicius Jr. Fatti da parte per un momento, Jude Bellingham. Perché Declan Rice vuole prendere parola. Molti indicheranno i due calci di punizione segnati nel match di andata come la ragione principale per cui è stato lodato, ma c’era molto di più nella sua prestazione, che ha portato l’Arsenal al successo. Arteta è stato furbo a sistemare Rice in una posizione avanzata dietro la linea di centrocampo del Real Madrid per impedire qualsiasi progressione di Mbappé e Vinicius ed essere pericoloso vicino all’area di rigore. Nessun giocatore in campo ha fatto più dei suoi cinque intercetti.

In un raro contropiede guidato da Federico Valverde, Rice ha seguito Vinicius Jr prima di intercettare un passaggio pericoloso per impedire che la palla raggiungesse il brasiliano o Mbappé. Alla fine era ancora instancabile ed è riuscito ancora una volta ad allontanare una palla pericolosa. Sembrava che avesse una calamita sul suo piede. Nella sfida contro il suo connazionale Bellingham, il centrocampista dell’Arsenal è stato più forte, più intelligente e più veloce. Rice è spesso etichettato come un “cavallo di battaglia” per l’Arsenal, ma non bisogna sottovalutare le sue abilità in campo. Al Bernabeu ha avuto l’intelligenza tattica e l’esecuzione tecnica per abbinare le sue qualità.

