Real Madrid, Endrick prova il pallonetto davanti al portiere, Ancelotti non gradisce: «Non siamo al circo»

Il Real Madrid vince 0-1 in casa del Getafe con il gol di Arda Guler, Endrick poteva raddoppiare ma ha scelto lo spettacolo alla concretezza: «Queste cose non esistono nel calcio»

Il Real Madrid continua la sua corsa in Liga inseguendo il Barcellona a quattro punti. Ieri sera è arrivata la vittoria in casa del Getafe per 1-0. Gol di Arda Guler che Ancelotti ha deciso di mandare in campo insieme a Endrick, promettente attaccante brasiliano.

Al Real Madrid Endrick «deve imparare che certe cose non esistono»

Il brasiliano che ha mandato su tutte le furie Ancelotti. Endrick ha avuto al possibilità di portare il Real Madrid sullo 0-2 ma invece di bucare il portiere e segnare (Endrick aveva tutte le qualità per farlo) ha provato un maldestro pallonetto che è finito dritto nelle braccia dell’avversario.

ENDRICK WHAT ARE YOU DOING? WHY SHOOT LIKE THAT? pic.twitter.com/c7ixDQ6tXV — ‏@thedesigner (@heyJudemeow) April 23, 2025

La cosa non è affatto piaciuta ad Ancelotti che in conferenza stampa ha voluto precisare:

«[Endrick] Non può fare queste cose; è giovane e deve imparare, ma queste cose non esistono nel calcio. Deve tirare più forte che può. Questo non è un circo teatrale».

Solo elogi invece per Arda Guler:

«Ha giocato come voleva, con qualità, con calma e giocando molto bene. Ha molta qualità. Il suo futuro è lì, come centrocampista interno in un 4-4-2 o 4-3-3 piuttosto che più in avanti. La sua qualità nella costruzione del gioco è fenomenale, e l’ha dimostrata in quel ruolo. È vero che gli manca un po’ di potenza nei duelli, ma ha molta qualità».

🚨🇪🇸 GOAL | Getafe 0-1 Real Madrid | Arda Guler ARDA GULER OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/c00ZiiVkf6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 23, 2025

