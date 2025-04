Postecoglou non sarà più l’allenatore del Tottenham a fine stagione (e ci mancava che lo riconfermavano)

L’esclusiva del Telegraph. Anche se vincesse l’Europa League – vincendo un trofeo che manca al Tottenham dal 2008 – verrebbe comunque mandato via. Ha 18 sconfitte in Premier su 33 gare

In un’esclusiva pubblicata ieri – non che fosse poco chiaro già a tutti – il Telegraph ha annunciato l’addio di Postecoglou al Tottenham. L’allenatore verrà esonerato anche qualora il Tottenham vincesse l’Europa League (scenario per niente impossibile ndr), poiché i risultati in Premier e in generale nell’arco della stagione sono stati ultra-deludenti. Parliamo di una squadra sedicesima con 18 sconfitte all’attivo in 33 partite (per intenderci, in Serie A il Venezia ne ha 16). Anche se potrebbe ancora vincere l’Europa League ma nemmeno l’EL gli basterebbe a confermare la panchina,

Postecoglou si avvia verso l’uscita dal Tottenham (Telegraph)

Di seguito quanto spiega il quotidiano inglese:

Ange Postecoglou si avvia verso l’uscita dal Tottenham Hotspur, indipendentemente dal fatto che la sua squadra vinca o meno l’Europa League. La squadra di Postecoglou è sulla buona strada per superare il record negativo del club di 19 sconfitte in una singola stagione di Premier League, ma ha ancora la possibilità di salvare l’annata vincendo l’Europa League e qualificandosi alla prossima edizione della Champions League.

Questo potrebbe anche evitargli l’esonero, ma cresce la sensazione che Postecoglou lascerà comunque il Tottenham a fine stagione, a prescindere dall’esito della campagna europea, sia per un esonero che per una separazione consensuale. […]

Postecoglou diventerebbe il primo allenatore a vincere un trofeo con il Tottenham dai tempi di Juande Ramos nel 2008 […] Ha inoltre dovuto gestire la squadra in un contesto segnato da proteste contro il presidente Daniel Levy […] e ha dichiarato di non avere “alcuna idea” se resterà alla guida della squadra oltre la fine della stagione […]

Il Tottenham vuole evitare di ritrovarsi in una situazione simile a quella del Manchester United, che aveva pianificato l’esonero di Erik ten Hag prima che vincesse la Fa Cup. In quel caso, dopo la vittoria per 2-1 sul Manchester City, lo United attivò l’estensione contrattuale di un anno, salvo poi licenziarlo meno di quattro mesi dopo a causa di un avvio di stagione deludente. Il Tottenham, del resto, licenziò Juande Ramos otto mesi dopo la conquista della Coppa di Lega.

[…] Secondo il Telegraph Sport, Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham sarebbero tra i principali candidati per sostituire Postecoglou, anche se il Bournemouth sta lottando per trattenere Iraola e si dice fiducioso di riuscirci”.

