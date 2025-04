Novak Djokovic dà forfait agli Internazionali d’Italia a Roma

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Ad annunciarlo sono stati i canali social del prestigioso torneo capitolino tramite i propri canali ufficiali.

Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25.

See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc

— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025