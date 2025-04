«Con un talento come il suo, sarebbe potuto arrivare in alto», commenta il suo ex compagno di squadra Sissoko. Ma Ndombele si lascia anche andare facilmente se non è motivato.

Neanche a Nizza Tanguy Ndombele è riuscito ad imporsi, complice anche la pubalgia che lo ha tenuto fuori diversi mesi e il suo aumento di peso.

Ndombele è arrivato a Nizza in sovrappeso, il suo ultimo record di presenze risale al Napoli

L’Equipe riporta:

Ci sono segni che non ingannano. Per Tanguy Ndombele, è l’aumento di peso. Il centrocampista è arrivato a Nizza la scorsa estate con qualche chilo di troppo dopo una stagione al Galatasaray. «Quando sei fuori allenamento, è difficile tornare a un buon livello», ha detto il suo allenatore Franck Haise prima della trasferta a Strasburgo lo scorso fine settimana. Al di là di qualche chilo in più, Ndombele non avrebbe neanche fatto di tutto nelle ultime settimane per tornare di nuovo ad essere in forma entro la fine del campionato. Il suo ultimo esordio risale al 17 gennaio, contro il Lille, e la domanda principale ora riguarda la sua volontà o meno di sottoporsi a un intervento chirurgico per curare la pubalgia che lo ha tenuto fuori per molti mesi. Qualche settimana fa, Ndombele avrebbe incontrato un chirurgo che gli avrebbe sconsigliato di giocare a biliardo; va notato che per il momento il trattamento di mesoterapia e il lavoro di prevenzione iniziato alla fine di ottobre non hanno funzionato. Una scommessa fallita?

Il ds del Nizza lo difende: «Quando prendi Tanguy, sapi che stai prendendo un calciatore che non ha giocato per qualche tempo. Ha quasi 1.500 minuti di gioco nelle gambe, cosa che non gli accadeva dal suo secondo o terzo anno con il Tottenham». Al Lione, al Tottenham, poi di nuovo al Lione, le sue stagioni sono state scandite da alcuni richiami all’ordine in termini di stile di vita. «Con un talento come il suo, sarebbe potuto arrivare in alto», insiste il suo ex compagno di squadra in Inghilterra Moussa Sissoko. «Ha anche un metabolismo non molto buono», sottolinea un ex membro dello staff del Lione. Se non è motivato, può lasciarsi andare completamente. Il suo ultimo record di più di trenta partite risale alla stagione 2022-2023, quando ha disputato 39 presenze con la maglia del Napoli (1.266 minuti di gioco in totale). All’età di 28 anni, Ndombele probabilmente non cambierà mai completamente.

