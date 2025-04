Al Telegraph: «Col tennis non c’era molta differenza tra noi. Sinner? Credo nella sua innocenza, ma le informazioni delle autorità possono essere limitate e molte volte soggettive».

Rafa Nadal ha dichiarato in un’intervista al Telegraph di non aver più toccato una racchetta da tennis da quando si è ritirato circa sei mesi fa. Ora è diventato un appassionato di golf.

Nadal passione golf: «Vorrei sfidare Djokovic, Federer e Murray. Sarei sicuro di vincere stavolta»

Alla domanda sull’affrontare Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray sul campo da golf, l’ex tennista spagnolo ha commentato:

«Sì, potrebbe succedere, ma devono allenarsi, sono avvantaggiato in questo. Sul campo da tennis non c’era molta differenza tra noi, ma in questo sono decisamente più bravo».

Tutti e quattro, infatti, sono appassionati di questo sport. Ma dovrebbero aspettare il ritiro di Djokovic, che nel frattempo è allenato da Murray. Su questo, Nadal ha dichiarato:

«Mi ha sorpreso un po’ che, subito dopo il ritiro, Andy volesse ricominciare un progetto in cui sarebbe stato sempre in viaggio. Ma capisco che essere con Novak è qualcosa che attrae. Inoltre, capisco che Novak abbia scelto uno dei suoi più grandi rivali, poiché il suo allenatore deve dargli motivazioni. Quindi penso che sia una buona combinazione. Ovviamente auguro loro tutto il meglio. Penso che, alla fine, Andy sia un vero appassionato di tennis e quest’opportunità l’ha colta».

Ha parlato anche del momento del suo ritiro:

«Volevo essere assolutamente sicuro che il ritiro fosse la mossa giusta. Avrei odiato essere a casa oggi pensando che sarei dovuto essere là fuori a giocare a tennis. E oggi, sono completamente in pace con me stesso. Ho dato tutto quello che avevo fino alla fine».

Nadal ha inoltre commentato la squalifica di Jannik Sinner per doping:

«Alla fine mi sembra sia uscito dalla sentenza da innocente. In questo caso non è stato positivo per il nostro sport. Ma queste cose succedono a volte, gli incidenti accadono, ed è così che la vedo perché credo in Jannik. Sono convinto da quello che so di Jannik che non ha mai cercato di barare o ottenere un vantaggio rispetto agli altri. Sono sicuro sia innocente. Dall’altra parte, non voglio mettere in dubbio la sentenza. Ci sono protocolli che tutti abbiamo seguito per le nostre carriere. In questo caso, le autorità hanno tutte le informazioni, che possono essere limitate e molte volte soggettive. Credo nella sentenza. Jannik ha accettato questi tre mesi di sanzione e quindi caso chiuso. Dopo, se non ci piace come funzionano i protocolli, allora evidentemente le persone coinvolte devono lavorare per migliorarli. Ma a me non piace parlare male del nostro sport».

