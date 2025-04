L’incredibile partita di Jokic: 61 punti, 11 rimbalzi, 10 assist. E ha perso (VIDEO)

Un’altra “tripla doppia” da record. Prestazione spaventosa. Anthony Edwards: “Jokic potrebbe essere il miglior giocatore di basket che abbia mai visto”

Nikola Jokic ha fatto una cosa letteralmente vai vista. Quella che nel basket si chiama “tripla doppia”, ma anabolizzata: 61 punti (12/18 sui tiri da 2, 6/11 tiri da 3 e 19/24 ai liberi), 11 rimbalzi, 10 assist e 2 palle recuperate. E nonostante ciò la sua squadra, Denver, ha perso. Contro i Wolves, 139-140, dopo due strazianti tempi supplementari, in una partita durata tre ore e un quarto.

Jokic è sempre più un giocatore alieno: è diventato il primo giocatore nella storia della Nba a firmare una tripla doppia con almeno 60 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e più di 5 triple. Solo altri due giocatori avevano fatto qualcosa di simile: James Harden il 30 novembre 2028 con 60+11+10 ma solo 5 triple. E Luka Doncic il 27 dicembre 2022 con 60+21+10 con solo 2 triple, scrive Marca.

Il serbo però è anche il primo a perdere una partita dopo una tripla doppia con almeno 60 punti. E non c’era ma stata una partita nella Nba in cui qualcuno abbia segnato 60 o più punti in 50 o più minuti dai tempi di Michael Jordan. È anche l’unico giocatore, insieme a Curry (e nella stessa serata), ad aver realizzato almeno 50+10+8+5 tiri da tre punti in una partita, dal 2000.

È diventato anche il centro con il maggior numero di triple doppie della storia in una singola stagione (31), superando il leggendario Wilt Chamberlain (30). E ha pareggiato con un’altra leggenda, Shaquille O’Neal , il primato di centro con il maggior numero di partite con 50 punti o più. Numeri pazzeschi.

Nello spogliatoio dei Wolves, hanno festeggiato la vittoria come se avessero vinto il campionato, ma in mezzo a tutta l’euforia, un altro big della lega, Anthony Edwards, non ha esitato ad ammettere che “questa potrebbe essere stata la partita migliore che abbia mai giocato in vita mia. Nikola Jokic potrebbe essere il miglior giocatore di basket che abbia mai visto“.

E’ pur sempre uno che fu beccato all’ippodromo di Agnano con un Peroncino in mano.

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏 🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU — NBA (@NBA) April 2, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata