Alla vigilia del Gran Premio in Arabia Saudita, Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo una partenza non proprio ottimale della Ferrari in stagione, che non è ancora riuscita a conquistare un podio in quattro gare.

Leclerc: «È possibile vincere con la Ferrari, ma c’è ancora tanto lavoro da fare»

Leclerc ha dichiarato:

«Qui a Jeddah ci vuole coraggio e questo paga in qualifica perché bisogna prendersi più rischi. Questa cosa mi piace, soprattutto in qualifica, quando bisogna mettere tutto insieme. Non vedo l’ora, sono super motivato. La direzione in cui sto spingendo mi piace finora; non vuol dire che sia questa per sempre, ma per ora sembra buona».

Nell’ultimo Gp corso nel giorno di Pasqua trionfò Vettel con la Ferrari:

«È possibile anche vincere, lo dico da inizio anno. Anche se è più difficile sulla carta rispetto al finale di stagione dell’anno scorso. È possibile vincere, bisogna renderlo possibile. Stiamo lavorando tantissimo, non solo noi in pista ma anche a Maranello. Spero i risultati arriveranno a breve, ma c’è tanto lavoro da fare per arrivare dove vogliamo arrivare».

«Non capisco come siano nate queste voci. Quello che ho detto lo ribadisco qui e non ci sono cose negative: c’è una direzione presa che ho trovato molto interessante per lavorare e nella quale voglio continuare a spingere. Ma non c’è nulla di quello che ho visto e letto sul fatto che stiamo andando lungo strade molto diverse. Siamo tutti qui per massimizzare il potenziale della macchina, e se io mi trovo a mio agio mettendo la vettura in un ‘posto’ diverso, allora è positivo per tutti».

