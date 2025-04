L’Arsenal ha perso troppi punti da situazioni di vantaggio, così ha perso la Premier (Telegraph)

Il 2-2 con il Crystal Palace per L’Arsenal è il tredicesimo pareggio in campionato. Hanno consegnato il titolo al Liverpool a cui adesso manca solo un punto per festeggiare

Il 2-2 tra Arsenal e Crystal Palace “non è un risultato decisivo per la corsa al titolo in Premier League“. Ma, come sottolinea il Telegraph, è anche vero che, “dal punto di vista dell’Arsenal, è stata una serata che ha sintetizzato il motivo per cui non sono riusciti a competere con il Liverpool in questa stagione. La squadra di Mikel Arteta ha semplicemente trasformato le vittorie in pareggi in troppe occasioni“.

In totale, in questa stagione, sono 13 le partite pareggiate in campionato. Almeno, l’Arsenal ha evitato di consegnare direttamente il titolo al Liverpool in questa stagione. Alla squadra di Slot manca solo un punto per festeggiare. “Sarebbe stato davvero triste per l’Arsenal se la propria incompetenza avesse fornito il titolo ai rivali, che guardavano questa partita dal loro campo di allenamento“.

Arteta ha dovuto cambiare la mentalità dell’Arsenal, che si era abituato a non lottare

Marca ha dedicato un approfondimento al tecnico spagnolo, facendo un parallelismo/confronto con la gestione ultraventennale di Arsène Wenger.

La leggenda dei Gunners Arsène Wenger ha trascorso 22 anni nel club. È ancora difficile fare un paragone, perché i tempi sono diversi, ma tifosi ed addetti ai lavori hanno una convinzione. «Arteta comprende profondamente i valori del club e finché avrà il supporto dei proprietari, non c’è motivo per cui non possa essere il prossimo Wenger in termini di longevità e, forse, successo», afferma Harry Symeou, un ospite fisso dell’Emirates in qualità di giornalista della BBC. Ancora più autorevole è la voce di Nacho Monreal, compagno di squadra di Arteta all’Arsenal, il quale ha espresso la sua opinione ai microfoni di Marca: «Non è facile diventare un Wenger, ma credo che possa riuscirci. Conosce bene il club e si sta dimostrando un ottimo allenatore. Ha ritrovato l’entusiasmo e tutto ciò che gli serve è vincere un titolo importante»”, si legge sul noto portale.

Marca continua: “Il processo di Mikel è stato lento. Dopo aver studiato Guardiola per tre anni e mezzo, Emery fu esonerato dall’Arsenal e i proprietari dei Gunners si rivolsero a un idolo locale, Mikel, che era già stato capitano in campo. Il basco ha dovuto cambiare molti aspetti del “wengerismo”, che ha avuto effetti positivi e negativi sull’Arsenal nei suoi ultimi anni. Molte strutture imperfette, molti errori ripetuti, molte cose da cambiare… In termini di successo, Wenger ha vinto tre Premier League e sette FA Cup, tra gli altri importanti titoli nazionali, e nessuno a livello internazionale. In queste cinque stagioni e mezzo, Mikel ha vinto una FA Cup (2020) e due Community Shield (20 e 23). Sono tempi diversi. Ora ci sono molti investimenti da parte dei Kroenke, i proprietari dei Gunners, dopo anni di dominio del City e del Liverpool”.

Continua qui

ilnapolista © riproduzione riservata