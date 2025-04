L’allenatore delle punizioni dell’Arsenal aveva detto a Rice di crossare. Un genio

Lo ha raccontato lo stesso “eroe” dell’Arsenal che con due punizioni ha steso il Real: “Per fortuna ho ascoltato Saka che mi ha detto se te la senti tira”

L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal aveva consigliato a Declan Rice di crossare. Invece l’eroe della vittoria dell’Arsenal sul Real Madrid ha ascoltato Bukayo Saka e ha tirato in porta. Ha segnato due punizioni che entreranno nella storia.

Il genio si chiama Nicolas Jover, ed è il tattico dei calci piazzati dell’Arsenal. Da bordo campo gli aveva suggerito di optare per un cross. “Jover mi diceva di crossare – ha raccontato Rice – Non aveva senso. Sono contento di aver tirato. Bukayo ha detto: se te la senti, fallo. Ho guardato la barriera e il portiere e ho pensato: posso farla passare all’esterno. Ho pensato di provarci e basta. La seconda punizione sembra molta lontana. All’inizio volevo scavalcare la barriera, ma mi alleno molto ad andare dalla parte del portiere. Dopo il primo gol, ho semplicemente acquisito fiducia. Tra qualche anno mi renderò conto che quello che ho fatto stasera è stato davvero speciale. Per tutta la mia carriera ho avuto persone che mi dicevano di tirare di più e che dovevo creare più occasioni. È una questione di fiducia. Devo continuare a ricordarmi che posso farcela“.

Va anche detto, a parziale discolpa del povero allenatore, che Rice non aveva mai segnato una punizione in otto anni…

ilnapolista © riproduzione riservata