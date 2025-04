Ma “una volta stabilite le sue condizioni in maniera più certa”, scrive l’Aprilia in un comunicato. Il campione del mondo in carica di MotoGp è stato vittima di un brutto incidente in Qatar.

Il campione del mondo in carica della MotoGp, Jorge Martin, è rimasto vittima di un nuovo brutto incidente in Qatar proprio durante il weekend del suo rientro in pista.

Jorge Martin tornerà in Spagna con un aereo medicalizzato

Una grave lesione polmonare e 11 costole rotte per lo spagnolo; a seguito di ciò, l’Aprilia ha stilato un comunicato in cui spiega che

noleggerà un aereo medicalizzato per il ritorno di Martin in Spagna, ma avverrà solo una volta stabilite le sue condizioni in maniera più sicura.

Dopo l’incidente avvenuto durante il recente Gp del Qatar, il pilota Jorge Martin ha subito un emopneumotorace associato a fratture costali multiple. Le condizioni cliniche del pilota mostrano un lento ma costante miglioramento dopo gli esami medici effettuati. Attualmente è sotto osservazione, poiché il trauma pleuropolmonare richiede un drenaggio immediato per consentire la re-espansione polmonare. Le fratture costali causano un dolore significativo e rappresentano un’ulteriore limitazione all’attività fisica di base.

Ad oggi, la situazione viene controllata passo dopo passo. È essenziale che il polmone si espanda stabilmente; solo allora si staccherà dall’aspirazione meccanica e il drenaggio rimarrà in posizione. Dopo un nuovo controllo con raggi X, sarà possibile rimuovere lo scarico. Una volta stabilite le condizioni in maniera più certa, sarà organizzato il ritorno assistito in Europa.

