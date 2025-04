Il Mondiale per Club in tv: ecco dove e a che ora saranno trasmesse le partite

Calcio e Finanza pubblica il calendario. Il 15 giugno Psg-Atletico Madrid. Il 26 giugno Inter-River Plate e Juve-Manchester City

Per gli appassionati di calcio si avvicina un’altra estate entusiasmante. Infatti, manca sempre meno all’inizio del prossimo Mondiale per Club, competizione che si terrà negli Stati Uniti d’America dal 14 giugno al 13 luglio e che vedrà protagoniste anche due squadre italiane: l’Inter e la Juventus.

Per i nerazzurri, il prestigioso torneo rappresenta un vero e proprio obiettivo come dichiarato più volte da Inzaghi. I bianconeri, invece, partiranno verso la spedizione negli USA con l’intensione di fare un buon percorso e per prendere una decisione definitiva riguardante Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus subentrato a Thiago Motta lo scorso 23 marzo.

Mondiale per Club, dove vedere le partite di Inter e Juve

DAZN sarà il punto di riferimento principale – e partner principale – per vedere tutte le 63 partite della competizione. Attraverso la registrazione nella piattaforma streaming, sarà poi possibile visualizzare in chiaro tutti i match del Mondiale per Club, dalla fase ai gironi fino alla finale che si disputerà al MetLife Stadium di New York.

Oltre a Dazn sarà presente anche Mediaset, la quale trasmetterà nel nostro paese una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale.

Quali sono le partite che trasmetterà Mediaset?

Secondo Calcio e Finanza, saranno 13 i match trasmessi durante la fase a gironi tra Canale 5 e Italia 1 e riguarderanno sfide con squadre europee sempre protagoniste, comprese 5 delle 6 gare di Inter e Juventus. Ecco l’elenco delle partite del Mondiale per Club trasmesse da Mediaset:

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, Dazn e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – Psg-Atletico Madrid (Dazn Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Leon (Dazn e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund (Dazn e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (Dazn e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (Dazn e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 20.00 – Flamengo-Chelsea (Dazn e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (Dazn e Canale 5)

Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (Dazn e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (Dazn e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (Dazn e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (Dazn e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (Dazn e Canale 5)

