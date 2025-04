Il Liverpool potrà contare ancora su Salah e Van Dijk: rinnoveranno il contratto fino al 2027 (Athletic)

Entrambi erano più fuori che dentro al progetto fino a pochi mesi fa. Manca solo l’ufficialità. Alexander-Arnold, invece, probabilmente firmerà con il Real Madrid.

Il Liverpool temeva di perdere a zero quest’estate Mohamed Salah e Virgil van Dijk, ma secondo quanto riportato da The Athletic, hanno firmato un rinnovo biennale.

Salah e Van Dijk rinnoveranno col Liverpool

La testata americana scrive:

Raggiunta una svolta nei negoziati, i due sono pronti a firmare fino a giugno 2027. Salah e Van Dijk sono due dei tre giocatori chiave del Liverpool in scadenza di contratto in estate, insieme a Trent Alexander-Arnold, con il Real Madrid che lavora per chiudere un accordo per il terzino destro. L’olandese aveva affermato, dopo la sconfitta contro il Fulham, che erano stati fatti passi avanti nella trattativa del suo rinnovo. Salah aveva dichiarato di essere più fuori che dentro al progetto a novembre. Risolvere le situazioni contrattuali riguardanti i giocatori chiave e è stata una delle più grandi sfide che Richard Hughes ha ereditato quando ha iniziato a lavorare come direttore sportivo del Liverpool poco più di un anno fa. Il rinnovo di Salah e Van Dijk fornirà la spinta per la squadra di Arne Slot a un passo dal vincere la Premier League; i due calciatori hanno chiarito recentemente che la loro priorità era restare con i Reds.

«Totti, la leggenda, uno dei miei idoli. È stato un piacere giocare al suo fianco. È un giocatore incredibile, non ho giocato con lui quando era al suo massimo, ma si poteva vedere quanta qualità avesse. Ci ho giocato quando aveva 37 o 38 anni ma il suo tocco è incredibile, il modo in cui legge il gioco.

Anche come persona è davvero un bravo ragazzo. E nessuno è stato re di un club come Totti. Nessuno. Non ho mai visto nessuno nella mia vita avere questo controllo e amore nella città o nel club come lui. È incredibile. Lì tutti quanti lo amano perché è davvero un bravo ragazzo».

