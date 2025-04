Il campione cresce nella durezza, dov’è il confine tra genitore-mentore e bullo violento? (Times)

Ingebrigtsen è solo l’ultimo di un’aneddotica infinita: Quando il mentoring sfuma nel bullismo?

Il Times prende spunto dal processo al padre di Ingebrigtsen per allargare il discorso al rapporto sempre conflittuale tra campioni e genitori-allenatori durissimi. Gli esempi sono infiniti. Ted Beckham, Richard Williams, Earl Woods, Judy Murray, Mike Agassi, eccetera eccetera.

“Quando vedi uno sportivo brillante, spesso sullo sfondo c’è una mamma o un papà intransigente. Il che solleva la più odiosa delle domande: dov’è il limite? Quando il mentoring sfuma nel bullismo? Quando la persuasione diventa opprimente?”.

Gjert Ingebrigtsen “nella sua testimonianza ha sostenuto di non aver fatto nulla di sbagliato se non aiutare i suoi figli a eccellere nella corsa di lunga distanza. Quindi cosa dicono le prove su quanto spingere e quando dare un po’ di spazio ai bambini?”.

C’è “differenza tra ciò che gli psicologi chiamano motivazione intrinseca ed estrinseca. La prima è quando ti preoccupi di uno sport (o di un’altra attività) per il gusto di farlo. La pratica è la sua ricompensa. Beckham adorava il calcio e passava ore in giardino a colpire la palla contro la recinzione anche quando suo padre non c’era. Allo stesso modo, Serena Williams ha deriso l’idea di essere stata “costretta” a giocare a tennis. La motivazione estrinseca, come suggerisce il nome, è molto diversa. Giochi, ad esempio, a tennis, non perché ti piace, ma per compiacere un genitore, o perché sei terrorizzato da cosa potrebbe succedere se non lo facessi. Questo crea una profonda contraddizione psicologica. I bambini non si sentono grati alla mamma o al papà per averli portati in campo, ma invece, col tempo (le innumerevoli ore necessarie per arrivare in cima), finiscono per provare risentimento nei loro confronti, spesso amaramente. Hanno anche molte più probabilità di esaurirsi. Pensa a Jennifer Capriati, che sembrava la prossima grande novità del tennis all’età di 14 anni, prima di implodere”.

“Forse vale la pena riflettere anche su un’altra distinzione. È il papà o la mamma a spingere un bambino affinché possa raggiungere il suo pieno potenziale? Oppure sono in un viaggio dell’ego (o forse un buono pasto) per se stessi? Serena ha detto che la motivazione principale di suo padre era il miglioramento delle sue figlie perché le amava così tanto”.

“E’ piuttosto difficile stabilire se il papà (o la mamma) sia un bullo basandosi solo sulle loro azioni. La maggior parte concorderebbe sul fatto che colpire un bambino, come si dice abbia fatto Ingebrigtsen Sr (lui lo nega strenuamente) oltrepassa un limite piuttosto ovvio. Ma che dire di un bambino che viene portato ogni giorno ai campi di allenamento per giocare per ore e ore, forse fino a farsi venire i dolori alle mani? Suggerisco che questo potrebbe essere davvero un inferno vivente; ma potrebbe anche essere una specie di paradiso”.

