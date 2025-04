Hamilton in questo momento è un problema per la Ferrari, Leclerc ha già fatto smettere Vettel (Turrini)

L’esperto di Formula 1: «Lewis si è preso un distacco ciclistico dal compagno. L’anno scorso perdeva da Russell in qualifica, ma in gara risorgeva»

Le aspettative della vigilia erano altissime, ma l’inizio di stagione delle Ferrari si è rivelato molto deludente. In cinque appuntamenti iridati, il Cavallino Rampante ha racimolato un bottino di appena 78 punti: 11 in meno della Red Bull, 33 in meno della Mercedes e meno della metà rispetto ai 188 inanellati dalla McLaren capolista. A preoccupare principalmente in quel di Maranello è il rendimento negativo di Lewis Hamilton, il quale, a parte la vittoria della Sprint in Cina, ha palesemente faticato a bordo della SF-25.

Cosa succede al sette volte campione del mondo? Il noto giornalista Leo Turrini ha detto la sua in merito tra i microfoni di Sky Sport.

L’analisi di Turrini

Innanzitutto, Turrini ha lanciato la sua prima cannonata al nativo di Stevenage durante “Race Anatomy” su Sky. Il giornalista ha assunto tono scherzoso ma al contempo tagliente, e ha sottolineato: «Possiamo dire che Leclerc è recidivo… Ha già fatto smettere Vettel, e ora tocca a Hamilton trovarsi in questa situazione».

Leggi anche: Ferrari, il solito Vasseur: ottimismo infarcito col nulla. Ricorda Thiago Motta (che è finito maluccio)

«In Arabia Saudita, [Hamilton, ndr] ha dato una mano per il podio, facendo perdere tempo al non lucidissimo Norris. Ma è escluso possa essere contento del suo rendimento in Ferrari», ha poi affermato sul suo blog personale in riferimento all’ultimo weekend di gara a Jeddah. «Obiettivamente parlando, possiamo dire che è troppa la differenza tra i due. Hamilton si è preso mezzo minuto in gara. Mezzo minuto è un distacco ciclistico», ha rincarato la dose.

«L’anno scorso, abbiamo visto anche Russell avere la meglio nel confronto in qualifica, ma almeno in gara [Hamilton, ndr] risorgeva. Bisogna aspettarlo, ma in questo momento è un problema», ha concluso Turrini.

Staremo a vedere se Lewis riuscirà a raddrizzare questa stagione oppure sarà ricordato come uno dei flop più grandi nella gloriosa storia della Rossa.

ilnapolista © riproduzione riservata