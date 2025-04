Fonseca: «Non si può immaginare la pressione che si prova allenando il Milan»

All’Equipe: «Tra Milan e Lione non ho avuto tregua. Quando i dirigenti non vogliono sapere nulla e poi chiedono: “Perché questo? Perché quello?’ diventa complicato»

L’Équipe ha intervistato Paulo Fonseca, tecnico del Lione. Circa un mese e mezzo fa, il tecnico portoghese è stato squalificato per 9 mesi dalla commissione disciplinare della Ligue1 per aver quasi aggredito un arbitro. La commissione ha aggiunto alla squalifica misure senza precedenti escludendo il tecnico dello spogliatoio.

Fonseca: «La squalifica ha unito la squadra»

Dopo la sua squalifica, il Lione ha vinto 6 partite su 8 (1 pareggio, 1 sconfitta). Secondo lui, “l’ingiustizia subita” ha rafforzato la coesione del suo gruppo.

Questa sera, con l’Europa League, torna in panchina:

«Questo cambia molte cose! È così difficile stare lontano dal campo, lontano dai giocatori, lontano da quei momenti importanti nello spogliatoio prima della partita. Abbiamo organizzato le cose, ma è completamente diverso vivere questi momenti con i giocatori, poterli motivare direttamente e soprattutto poter dare il massimo durante l’intervallo…».

Come si organizza in Ligue 1?

«Di solito preferisco parlare il più vicino possibile al calcio d’inizio perché in quel momento è possibile dire certe cose che entrano nella testa dei giocatori. Adesso devo parlare in hotel, lontano dal calcio d’inizio. E il momento in cui scendiamo dall’autobus è molto importante perché è l’ultima volta che posso vedere i giocatori e trasmettere loro la mia fiducia».

«So, perché me l’hanno detto i miei assistenti, che anche i giocatori sono più attivi. Alex (Lacazette), (Corentin) Tolisso, Moussa (Niakhaté), Clinton (Mata) e altri sono molto preoccupati, perché sanno che non sono lì. La mia sospensione ha rafforzato il gruppo e la sua voglia di lottare. Ha unito lo spogliatoio. E anche le persone nel club sono più unite. Non è solo per questa sospensione, che ritengo ingiusta, ma anche per la situazione del club, del nostro presidente (John Textor)… Sentiamo di dover essere più uniti che mai per vincere».

Come analizza, a posteriori, questo errore del signor Millot contro il Brest e quello che è successo dopo?

«Mi pento del mio comportamento, sono stato il primo a riconoscere di aver sbagliato e lo ripeto. Ma poi tutti mi accusavano di cose non vere. Me ne sono pentito molto, non era giusto, era addirittura il contrario di quello che avrei dovuto fare, ma per settimane ho visto e letto tante cose che non erano corrette. Non ho avuto alcun contatto con la testa dell’arbitro… gli ho urlato in faccia. In nessun momento ho avuto intenzione di entrare in contatto o attaccare: l’arbitro non si è mosso. Se lo avessi attaccato, si sarebbe mosso, avrebbe indietreggiato. Devo pagare, ma devo pagare per quello che ho fatto: urlare in faccia all’arbitro. Nessuno può dire che ho fatto di più».

Fonseca continua:

«Secondo me, ho pagato il contesto e perché mi trovavo dove ero, a Lione. Volevano fare di me un esempio di ciò che il calcio francese stava attraversando con l’arbitraggio in quel periodo. In molti ne hanno parlato, non calciatori ma politici, e noi abbiamo sentito la pressione. È ingiusto, una sanzione del genere non è mai accaduta nel calcio francese (si riferisce al divieto di frequentare lo spogliatoio, ndr)».

«Non ho avuto tregua tra Milan e Lione»

Ma come si spiega questo gesto?

«Non lo so. Non ho mai commesso la minima aggressione, nemmeno nella mia vita personale o durante la mia infanzia. Sono sempre stata una persona molto calma. Quindi non voglio trovare scuse o dare l’impressione di giustificarmi. Perché ho avuto una reazione così forte? Ammetto che non mi è piaciuto il modo in cui l’arbitro ha diretto la partita. Tra il Milan, dove sono stato esonerato a metà stagione per la prima volta nella mia carriera, e il Lione, non ho avuto molta tregua. E non puoi immaginare la pressione che si prova allenando a Milano! Forse avrei dovuto prendermi una pausa dopo il Milan, ma non voglio trovare scuse».

Qual è il rapporto tra Fonseca e il presidente Textor? Lo coinvolge nelle scelte?

«Mi piace spiegargliele! Penso che sia davvero positivo quando le persone capiscono perché facciamo le cose. Perché questo giocatore? Perché giochiamo così in questo giorno? Crea una relazione aperta tra le persone. Matthieu (Louis-Jean, il direttore tecnico) sa sempre esattamente cosa voglio per la partita. Anche John Textor. Gli mando i miei progetti, li ritengo importanti. La cosa difficile è quando hai dei dirigenti che non sanno o non vogliono sapere. E chi arriva dopo la partita dicendo: “Ma perché questo? Perché quello?” Quando tutti capiscono, è più facile».

