Cillessen, portiere del Las Palmas, si è perforato l’intestino tenue in uno scontro di gioco – VIDEO

Dopo uno scontro di gioco con Borja Iglesias, è uscito dal campo in barella, ha persino vomitato ed è stato trasportato in ospedale. Stamattina l’intervento

Il Las Palmas ha annunciato, in un comunicato, che Jasper Cillessen è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la perforazione dell’intestino tenue. L’infortunio è stato causato dallo scontro scontro con Borja Iglesias, avvenuto ieri durante Celta Vigo-Las Palmas finita 1-1.

Grave infortunio per Cillessen, si è perforato l’intestino

Il portiere ha subito questa mattina un intervento chirurgico eseguito per via laparoscopica. Il giocatore olandese ha trascorso la notte a Vigo e rimarrà sotto osservazione. Il comunicato del Las Palmas:

“Referto medico | Jasper Cillessen . Il nostro portiere Jasper Cillessen è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la perforazione dell’intestino tenue. L’intervento è stato eseguito per via laparoscopica. L’infortunio è avvenuto a seguito di uno scontro con il giocatore del Celta Vigo Borja Iglesias“.

Parte médico | Jasper Cillessen. Nuestro portero Jasper Cillessen ha sido operado con éxito de la perforación en el intestino delgado. La intervención ha sido vía laparoscópica.

La lesión se produjo como consecuencia de un choque con el jugador del @RCCelta Borja Iglesias. 🙏🏼… pic.twitter.com/u3tQc2p5m2 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 1, 2025

Subito dopo lo scontro, il portiere olandese è uscito dal campo in barella, ha persino vomitato ed è stato rapidamente trasportato in ospedale. All’inizio c’erano dubbi sulla necessità dell’intervento chirurgico.

Esse foi o choque entre Borja Iglesias (Celta) e Cillessen (Las Palmas). O goleiro do Las Palmas teve que ir direto para o Hospital após uma contusão intestinal. pic.twitter.com/nUku8eUJJd — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) April 1, 2025

Dopo aver valutato il portiere, si è deciso che l’opzione migliore era l’intervento chirurgico. La buona notizia è che l’operazione è andata bene e il portiere del Las Palmas sta bene. Al momento non si sa per quanto tempo Cillessen dovrà stare lontano dai campi da gioco.

