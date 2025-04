A Monza ha esordito con luci e ombre Rafa Marin, unico centrale di ruolo rimasto: è quindi possibile che tocchi ancora a lui

Buongiorno rischia di saltare pure il Torino (Repubblica)

L’emergenza del Napoli non finisce mai. Alessandro Buongiorno rischia di saltare un’altra partita. Non è ancora certo di poter giocare domenica sera contro il Torino. Conte continua ad avere la difesa contata: solo due difensori centrali.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Al lungo stop di David Neres – che costringerà gli azzurri all’ennesima rivoluzione in zona gol – si sono infatti aggiunti a Castel Volturno i forti dubbi sul recupero di Alessandro Buongiorno, che a due giorni dalla gara contro la sua ex squadra non è ancora certo di potersi riprendere un posto tra i titolari. Rischia dunque di essere molto rimaneggiato pure il reparto arretrato azzurro, visto che si è conclusa in anticipo per un problema muscolare anche la stagione di Juan Jesus. A Monza ha esordito con luci e ombre Rafa Marin, unico centrale di ruolo rimasto: è quindi possibile che tocchi ancora a lui. È certo invece che per la capolista ( alla pari con l’Inter) la volata tricolore debba ripartire con un rebus davanti a Meret: minando dalle fondamenta del primato.

Le condizioni di Buongiorno: «Stiamo monitorando la situazione, non vogliamo mettere date»

Il chiarimento di Antonio Conte, allenatore del Napoli, sulle condizioni del difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Il difensore classe ’99 si è infortunato prima della partita contro il Bologna.

Le parole di Conte in conferenza stampa sulle condizioni di Buongiorno:

«Su Buongiorno stiamo monitorando la situazione, non vogliamo mettere date, fretta, pressione. Abbiamo una situazione in fase difensiva molto critica. Speriamo possa recuperare presto, detto questo alibi zero, domani si va in campo per vincere».

Si mette male per Buongiorno e per il Napoli. Il difensore starà fori almeno tre settimane. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano.

Il Buongiorno – e però pure quello “cattivo” – si vede dal mattino, presto o tardi che sia, quando emerge nuda e cruda la diagnosi del terzo incidente stagionale, che toglie il sorriso. «Tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra». Ch’è come dire, ci vediamo tra tre settimane, se tutto va bene e la dea bendata ci mette del suo. Perché ora va così: fuori Di Lorenzo e Anguissa squalificati, con Spinazzola che resta da verificare, in tribuna, a macerarsi un po’, ci finisce pure Alessandro Buongiorno, che si era già arreso a Bologna

In sintesi, e chi l’avrebbe mai sospettato, sta diventando un anno “orribile”, nonostante quel rendimento altissimo, quella personalità sfacciata, quella sicurezza che ha trasmesso quando c’è stato, cioé nelle 21 presenze e nei 1862’ in cui mai, neanche per un secondo, il Napoli ha rimpianto un solo centesimo dei milioni di euro investiti. Però stavolta, dopo aver saltato la prima giornata a Verona, ed aver poi dovuto rinunciare ad otto partite (in due stava in panchina, per sentirsi vicino) dopo la frattura alle vertebre lombari, al colosso piemontese ne è capitata un’altra, che l’avvicina al personalissimo primato negativo: alle nove gare scansate – senza averne assolutamente voglia – dovrà aggiungerne almeno altre due e il “record” del 2018 (15 in totale tra problemi alla spalla e agli adduttori) vacilla.

