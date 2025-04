Bagnaia: «Non tanto la vittoria a Austin, ma le sensazioni ritrovate mi hanno dato un boost»

A Sky: «In Qatar Marc è l’obiettivo, penso sarà quello più competitivo. Bisogna battere chi sta andando più forte, quindi Marc Marquez»

Pecco Bagnaia, pilota Ducati, prima della conferenza stampa che apre il weekend del gp del Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Bagnaia arriva dalla vittoria di Austin.

Bagnaia: «Marc Marquez è l’obiettivo»

«Non è cambiato niente alla fine. È vero che abbiam vinto ma la stagione è talmente lunga che siamo alla terza gara, quarta gara. Abbiamo lavorato come al solito. Certo, non è stata tanto la vittoria a darmi un boost, ma le sensazioni che ho ritrovato, di aver fatto un passo in avanti. Una pista come Austin andar così forte e poi vincere ha dato un boost».

Qatar pista amica:

«Avvantaggiato no sicuramente, io penso che questa sia una pista dove tantissimi piloti vanno fato. Lo abbiamo visto negli scorsi dove aprire un gap e andare via non è mai stato facile, anche perché la gestione delle gomme qua è fondamentale, però si mi adatto meglio a questa pista. proverò a fare l’ultimo step per mettermi davanti».

«Mi aspetto i soliti. Marc è l’obbiettivo, penso sarà quello più competitivo. Bisogna battere chi sta andando più forte, quindi Marc Marquez».

Ops, Marquez va a terra (sguardi tra il terreo e l’incredulo in Ducati). Mondiale riapertissimo

Il Gp di Austin in Texas riapre il Motomondiale. Marc Marquez riprende dimestichezza con le cadute che avevano caratterizzato la sua scorsa stagione. Pecco vince alla grande, da dominatore. Partito sesto, si è portato subito al terzo posto. Poi, ha superato il piccolo Marquez e quindi ha visto Marquez andare per le terre. Alex Marquez secondo e nuovo leader della classifica mondiale. Con un punto sul fratello e dodici su Bagnaia. Mondiale riapertissimo. Speriamo che adesso il divario tra le moto Ducati non sia come abbiamo visto nelle prime uscite.

