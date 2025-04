Ancelotti, la Coppa del Re potrebbe salvare la sua panchina in caso di vittoria (Marca)

Tra pochi giorni o poche ore, Florentino e José Sánchez incontreranno il tecnico. Il suo futuro non è ancora deciso, ma il match contro il Barcellona potrebbe risultare fondamentale.

Il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid si deciderà a breve, dopo l’eliminazione dalla Champions League. La Coppa del Re sembra essere decisiva per le sorti del tecnico; i blancos giocheranno sabato 26 aprile la finale contro il Barcellona.

La panchina di Ancelotti potrebbe dipendere dalla finale di Coppa del Re

Come riportato da Marca:

Tra pochi giorni o forse poche ore, Florentino Pérez e José Sánchez incontreranno Carlo Ancelotti e riesamineranno ciò che è successo durante la stagione e saranno prese delle decisioni. Il futuro dell’allenatore è nelle mani del presidente del Real Madrid. È stata presa la decisione che Ancelotti non continuerà la prossima stagione ad allenare il Real Madrid? Non ancora. Ma il tecnico è il primo a sapere che se non vincerà alcun titolo quest’anno, continuare diventa impossibile. Ora non sembra ci sia più la fiducia di un tempo per l’allenatore che ha vinto più titoli nel Real. Tuttavia, la Coppa del Re potrebbe cambiare tutto.

Questo quanto riportato da Sky Sports news:

«Ancelotti dovrebbe lasciare il Real Madrid dopo la finale di Copa del Rey, quindi il 26 aprile. Ancelotti lascerebbe il Real in piena lotta per la Liga con 7 partite ancora da giocare, dopo la sconfitta con un punteggio totale di 5-1 contro gli avversari dell’Arsenal ai Quarti di Champions. Intanto il Brasile vuole assumerlo come nuovo commissario tecnico prima della fine della Liga. È una notizia clamorosa non solo per il calcio spagnolo ma per il calcio mondiale, perché Ancelotti è stato una costante di questi ultimi anni di dominio del Real in Europa»

