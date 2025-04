Ancelotti: «Chiunque parli di scontri con il club sta mentendo e ingannando la gente»

In conferenza: «Il presidente dimostra più affetto ora che quando vinciamo. Mettere in discussione un club che ha vinto quasi 30 titoli in 10 anni è fuorviante»

Carlo Ancelotti in conferenza stampa non parla del suo futuro al Real Madrid. Domani i Blancos affrontano in casa l’Athletic Club.

Ancelotti: «Non si può sempre vincere»

La prima domanda è sull’Athletic.

«Sarà un duello intenso. Dobbiamo congratularci con l’Athletic per aver raggiunto le semifinali di Europa League. Vogliamo rimanere in lotta per la Liga».

Come sta la squadra? Come sono state le prime ore dopo l’eliminazione?

«Ho parlato con i giocatori e con la società. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo tutti delusi dal dover lasciare la competizione in cui abbiamo avuto più successo. Non si può sempre vincere. Abbiamo la stessa idea. Non c’è alcun conflitto con la società. Chi dice che ci sia un conflitto, mente; il presidente dimostra più affetto in questi momenti che quando vinciamo. La realtà è che in questo mondo tutto viene messo in discussione, persino un club che ha vinto 30 titoli in undici anni».

Potrebbe essere come due stagioni fa, quando hanno continuato nonostante la sconfitta per 4-0 all’Etihad?

«Tutto si può fare. Dobbiamo fare una valutazione per il futuro a fine stagione. Siamo ancora in lizza per titoli importanti. La prossima settimana abbiamo una finale, il primo Mondiale per Club della storia…Parlarne ora non è la cosa giusta da fare».

Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile?

«Non c’è bisogno di dire niente. Ne parleremo a fine stagione».

Cosa ti ha dato più fastidio dopo l’eliminazione?

«Mettere in discussione un club che ha vinto quasi 30 titoli nell’ultimo decennio mi sembra fuorviante».

Credi che i giocatori avrebbero potuto dare di più?

«Non posso fare altro che ringraziare i giocatori. Mi hanno fatto passare momenti fantastici, siamo ancora uniti… Ancora oggi, non posso fare altro che ringraziarli».

Ancelotti ci sarà al Mondiale per Club?

«A fine stagione si discuterà di tutto con la società».

L’ossessione per la Champions League potrebbe essere un problema e potrebbe essere l’unica cosa che conta?

«La Champions League è la competizione più importante per tutti. E la Champions League è la cosa più importante anche per il Madrid, ma non è vero che il resto non conta, la finale della Coppa del Re, il tentativo di vincere la Liga e il Mondiale per Club».

Perché dici che ne parleremo alla fine della stagione?

«Perché non voglio parlare del mio futuro adesso. Parlerò con la società, non con te».

Qual è la prima cosa che la squadra deve migliorare?

«Abbiamo subito molti gol e dobbiamo tornare a essere solidi».

I sondaggi indicano la pianificazione sportiva come principale colpevole: ti penti di non aver fatto più pressione sul club per creare una formazione diversa?

«Non ho rimpianti e il mio rapporto con il club è ottimo. Facciamo sempre ogni cosa insieme. Non ci saranno mai scontri. E chiunque parli di scontri sta mentendo e ingannando la gente».

