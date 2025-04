A So Foot sono innamorati di Bastoni: «Ha tutto, è il miglior difensore d’Europa»

“Solido nei duelli, eccellente senso dell’anticipo, sia nella sua area che a 50 metri dalla porta, piedi vellutati. Il difensore moderno per eccellenza”

Alessandro Bastoni “continua a tormentare gli attaccanti avversari. A 26 anni, il numero 95 dell’Inter, scelto in onore del fratello maggiore nato nel 1995, è all’apice della sua carriera, affermandosi come IL giocatore chiave dell’Inter di Simone Inzaghi, addirittura davanti a Lautaro, Barella o Dimarco”. “IL”, con due maiuscole, è il modo che sceglie So Foot per raccontare la crescita di Bastoni. Per la rivista francese “è il miglior difensore d’Europa“, in questo momento almeno.

“Solido nei duelli, con un eccellente senso dell’anticipo, la capacità di difendere sia rannicchiato nella sua area di rigore sia a 50 metri dalla porta, e piedi vellutati che gli permettono di effettuare passaggi puliti… Bastoni ha tutto del difensore moderno per eccellenza. Un ventaglio impressionante”. “Il suo ruolo è essenziale nel panorama calcistico attuale. Questo va oltre il suo ruolo base: essere un ottimo difensore non gli basta”.

Per So Foot è “imprescindibile sia senza palla che con la palla. Difensori con qualità tecniche avanzate come quelle di Bastoni sono merce rara”. “Le azioni di Bastoni sono studiate con cura, creano numeri superiori e molto spesso si dimostrano efficaci”.

