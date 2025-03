Dopo i casi Swiatek e Raducanu, l’inquietante racconto a Le Parisien di Jessika Ponchet: «Conviviamo con la paura, non sappiamo come difenderci»

Vita da incubo delle tenniste, minacciate dagli scommettitori stalker: «“So dove ti trovi”, “ti strappo le braccia”»

Iga Swiatek ha raccontato della persecuzione subita ad opera di un “odiatore” (hater) polacco durante un allenamento nella sede della Florida. Anche la collega Emma Raducanu ha rivelato di essere stata vittima di stalking: il suo stalker l’ha seguita anche in un torneo di tennis. Per le Parisien “oggi le tenniste sono sempre più preoccupate per la propria incolumità, minacciate a volte da individui squilibrati, ma il più delle volte da utenti frustrati che riversano il loro odio sui social network e promettono di agire“. Il quotidiano ha chiesto a Jessika Ponchet, 28 anni, al 153° posto nella classifica mondiale, qual è il clima dentro il circuito.

Ponchet: «Le cose nel tennis stanno peggiorando»

La Ponchet conosce il lato nascosto di una vita apparentemente dorata. E il timore che possa verificarsi una tragedia se le autorità non reagiranno rapidamente…

«Sinceramente ho la sensazione che le cose stiano peggiorando. Da un lato, sentiamo sempre più storie di scommettitori che tornano sul luogo del torneo. D’altra parte, ci sono storie di persone squilibrate, come quella capitata a Emma Raducanu. Negli eventi più importanti c’è molta sicurezza e la Wta può intervenire immediatamente. Ma nei tornei di categoria inferiore non c’è alcun supporto. In hotel siamo in contatto con tutti. Di recente sono stato a un torneo Wta 75 e il nostro ristorante era quello aperto al pubblico, le persone potevano facilmente accedere alle nostre camere. E questo è un problema molto grande. Oggi il rischio è grande. Soprattutto perché riceviamo messaggi sempre più precisi: so dove ti trovi, quale torneo stai giocando e io sarò lì…»

Orami la paura è una compagna di vita per le tenniste:

«È parte integrante della vita di tutti noi. Veniamo insultate e minacciate dalla mattina alla sera. Che io vinca o perda, non riesco a giocare una partita senza ricevere almeno venti messaggi o commenti sui miei vari social. Ci sono giocatrici che all’inizio non hanno avuto più voglia di rispondere e si sono resi conto subito che era inutile. Stiamo parlando di migliaia di persone che inviano post a tutti i giocatori e le giocatrici del mondo su tutte le piattaforme. Ci siamo rassegnati».

Hai realmente paura per la tua incolumità fisica?

«Nei tornei piccoli non c’è alcuna protezione. La sicurezza è garantita dagli organizzatori o dai volontari. Per accedere alle aree riservate è previsto un sistema di accreditamento obbligatorio, ma l’anno scorso quasi nessuno lo ha utilizzato. E non appena si esce dal recinto, si può entrare in contatto diretto con i clienti. Mi hanno già mandato una foto con un fucile, può essere traumatico quando poi devi tornare in hotel. E quando andiamo al ristorante la sera, cosa facciamo? Il caso Raducanu sta diventando serio. Va bene, ce ne sono pochi, ma una volta è sufficiente, ed è questo che spaventa tutti».

E continua:

«Tutto nasce dalle scommesse. Abbiamo tutti attraversato periodi negativi in ​​cui non abbiamo vinto partite per alcune settimane o mesi. A volte ci facciamo male, ci ammaliamo e gli scommettitori non lo sanno. Già non stiamo bene, poi riceviamo ondate di odio non appena usciamo dal campo. Il 99% delle volte avviene in inglese. Il restante 1% proviene dalle lingue dell’Europa orientale. Ti dicono: ti ammazzo, ti strappo entrambe le braccia, so dove abiti… È davvero dura vivere con questa cosa. Quindi sì, è diventata un’abitudine, ma non è normale».

Ti sei mai sentita in pericolo?

«Ti racconto un aneddoto. Una volta, in un taxi in Portogallo, l’autista vide le mie ciaspole e mi fece delle domande. Ingenuamente gli dissi il mio nome e lui rispose: “Ho già scommesso su di te”. Lo stress aumentò immediatamente. E se gli avessi fatto perdere la scommessa? Sono qui, bloccata da solo in macchina con qualcuno che potrebbe avermi mandato messaggi. Ero nel panico e poi ho tirato un sospiro di sollievo quando ho scoperto che gli avevo fatto guadagnare dei soldi. È stato molto gentile, ma mi sono agitata subito perché non si sa mai».

Le tenniste e l’inutilità delle denunce

Non puoi denunciare le minacce?

«Chiaramente, tutto questo è inutile. Molti lo fanno senza alcuna risposta o protezione. Quando segnali qualcuno che ti dice: “Sono nella hall del tuo hotel, ti vengo a trovare”, nel momento in cui c’è una reazione, il torneo è già finito. Alla fine, si corre un rischio ancora maggiore, che la persona si arrabbi di più se si rende conto di essere stata segnalata. I giocatori avvertono quando si tratta di vere minacce di morte, perché non si sa mai. Ma se ne hai dieci al giorno, se denunci tutti, passerai così l’intera giornata! Sono fortunata, ho affidato tutti i miei profili al mio compagno e, appena finiscono le partite, è lui a fare le pulizie. Ma vede tante cose…»

Per esempio?

«Tutti i giocatori ricevono richieste di truccare delle partite. L’Itf (federazione internazionale) e la Wta ci chiedono di segnalarlo, ma sono talmente tante le richieste che non lo facciamo. È impossibile. E poi, come possiamo sapere se è una cosa grave o no? Quando lo facciamo presente, spesso ci viene detto che mancano prove concrete».

Come uscire da questa spirale?

«Non lo so. Ma ci sono molte cose da rivedere. A un giocatore non è consentito essere sponsorizzato da un sito di scommesse, mentre quasi tutti i tornei lo sono. Come ha detto Novak Djokovic, è un po’ ipocrita. Nel tennis esiste un problema finanziario a livello mondiale: i primi 100 guadagnano molto bene, mentre gli altri fanno fatica ad arrivare a fine mese».

