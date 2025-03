Varenne si è fermato a Eboli: continuerà a fare lo stallone in Campania

Il cavallo italiano del trotto più forte di tutti i tempi lascia Pavia, e torna un po’ alle origini: dopo la sua gara d’esordio fu acquistato dal napoletano Enzo Giordano

Varenne si è fermato a Eboli. Il cavallo italiano del trotto più forte di tutti i tempi cambia casa: da Villanterio, in provincia di Pavia, alla provincia di Salerno. Sarà ospite dell’allevamento Lj di Dario De Angelis, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Varenne, che in carriera ha vinto tutto il possibile (compresi due Amérique, due Elitlopp e una Breeders’ Crown, con premi per 6 milioni di euro), viveva a Villanterio dal 2021 e a Eboli sarà ospitato in una scuderia “a 5 stelle”. Per il giorno del 30° compleanno, il 19 maggio, si sta preparando una grande festa”.

“Varenne sarà accompagnato per le prime settimane da Daniela Zilli, la lad che si occupa di lui ora 24 ore su 24, e continuerà anche a Eboli a svolgere il suo ruolo di stallone: ha oltre 2500 figli, tanti di questi sono a loro volta diventati campioni dell’ippica, tra questi Lana del Rio e Lisa America, Vernissage Grif”.

Il cavallo “è nato nella tenuta Zenzalino di Copparo, vicino Ferrara, dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz. Dopo la sua gara d’esordio fu acquistato dal napoletano Enzo Giordano, che dopo gli inizi con la sua Scuderia Dany lo affidò alle cure del trainer finlandese Jori Turja e del guidatore Giampaolo Minucci, che facevano base a Roma. Da lì è iniziata una carriera di trionfi, fra i quali spiccano con il Derby, il Nazioni, due Amérique, due Elitlopp la Breeders’ Crown, e tre Lotteria”.

ilnapolista © riproduzione riservata