Tsitsipas ha “pezzottato” la sua racchetta per tornare a vincere un torneo

Il greco è testimonial Wilson, ma ha vinto l’Atp 500 di Dubai usando una Babolat colorata di nero con il logo fake “W” sulle corde

Stefanos Tsitsipas aveva bisogno di più potenza “facile”, per stare al passo dei suoi avversari. Soprattutto perché tutti gli giocano sempre martellando sul suo rovescio a una mano. E allora il tennista greco ha cambiato racchetta: ha preso quella che con ogni probabilità è una Babolat Pure Aero 98, quella che usa Carlos Alcaraz, l’ha colorata di nero e ha piazzato al centro delle corde una bella “W”. Perché Tsitsipas è testimonial Wilson… Con questa racchetta “pezzotta” ha vinto l’Atp 500 di Dubai, peraltro sul sintetico che per caratteristiche nemmeno gli si addice. Non vinceva un torneo da quasi un anno, da Montecarlo 2024.

Come ha fatto? Ecco, appunto: la racchetta. Nei giorni scorsi gli esperti si sono dilettanti a sgamarlo in tutti i modi possibili. Pure con gli immancabili dati che dimostrerebbero l’incremento di velocità dei suoi colpi.

Tsitsipas topspin backhand – 52 week avg

72mph, 2355 RPM down the line

72mph, 2800 RPM cross court – Dubai w new Babolat racquet

75mph, 2192 RPM down the line

74mph, 2773 RPM cross court Found more pace, less spin (DTL), more offensive placement Credit @tennis_insights pic.twitter.com/pz3rQAWCyg — Matthew Willis (@mattracquet) March 1, 2025

Cambiare racchetta non è un evento raro, anche nel tennis d’elite dominato dai contratti commerciali. Anche Federer a fine carriera passò ad un telaio più largo per trovare maggiore confort. Nel caso di Tsitsipas la Babolat ha uno schema corde di 16×20 invece che di 18×20, cosa che gli consente di “liberare” più potenza con un pizzico meno di controllo.

Il punto adesso è capire come l’avranno presa quelli della Wilson che vendono ancora le racchette col faccione di Tsitsipas nei negozi. Magari adesso la gente vorrà la racchetta “pezzotta”…

