Per Spalletti le palle inattive sono un incubo, contro la Germania ha tradito soprattutto Bastoni (Corsera)

“L’idea di confrontarsi a breve con uno come Haaland per giocarsi i Mondiali non rassicura. Intanto a Dortmund Spalletti sceglierà Buongiorno”

L’Italia di Spalletti subisce troppi gol e tutti (più o meno) in modo simile. Contro la Germania sono saltate le marcature in area di rigore soprattutto da parte di Bastoni, eccelso nella verticalizzazione e in costruzione ma non esattamente un marcatore nell’uno-contro-uno difensivo sui cross dagli esterni. Come riporta il Corriere della Sera, Spalletti starebbe giustamente pensando di inserire Buongiorno nella gara di ritorno contro la Germania a Dortmund, sia per l’infortunio di Calafiori sopraggiunto sia perché il difensore del Napoli è il più forte marcatore della Nazionale (e forse della Serie A insieme ad Acerbi ndr).

Palle inattive, l’incubo della Nazionale di Spalletti (Corriere della Sera)

Di seguito quanto spiega a riguardo il Corriere della Sera:

“Nelle ultime 11 partite soltanto una volta, contro il Belgio in trasferta, la Nazionale ha mantenuto la porta inviolata. E nelle sette di Nations League, cioè da quando Spalletti ha scelto la difesa a tre e ha dato alla squadra una identità precisa, abbiamo subito 10 reti, 8 su palle inattive, 4 su 5 nelle ultime due esibizioni a San Siro. E 4 delle ultime 5 sono anche quelle arrivate di testa. Dati allarmanti, che fanno scattare l’allarme dopo la sconfitta contro la Germania.

[…] Rispetto alla Francia siamo tornati a marcare a uomo e qualcosa di meglio si è visto. Nel primo tempo contro la Mannschaft, giocato con giudizio e acume tattico, l’italia non ha concesso niente. A lungo andare però gli errori si sono ripetuti: contro gli scatenati discepoli di Nagelsmann ha tradito soprattutto Bastoni, il migliore tra i nostri difensori anche se non un marcatore puro. È vero, i tedeschi sono più alti e più fisici, però sull’1-0 Kleindenstein, appena entrato, è saltato indisturbato in mezzo all’area e sul secondo Goretzka è stato più lesto dei nostri a girare quel pallone infido che beffa Donnarumma.

Il pensiero di misurarci a breve con Haaland, il più forte centravanti d’Europa, che potremmo trovarci di fronte già a giugno nella prima sfida delle qualificazioni per il Mondiale americano, non ci rassicura. Però l’Italia è più forte della Norvegia e i discorsi in Nations League non sono ancora chiusi. […] A Dortmund entrerà Buongiorno, il nostro miglior marcatore”.

ilnapolista © riproduzione riservata