Solo più soldi, ecco cosa vuole davvero il sindacato separatista di Djokovic (New York Times)

“L’enfasi della causa sulla governance del tennis solleva ulteriori interrogativi: le questioni sollevate sono davvero fondamentali? O sono piuttosto una conseguenza del suo stesso funzionamento?”

La causa antitrust contro il “cartello” del tennis lanciata dalla Professional Tennis Players Association (PTPA), il sindacato di Djokovic, è mediaticamente dirompente. Ma nel succo tradisce molte ingenuità, scrive il New York Times. Che vogliono davvero questi? si chiede il giornale. La risposta è abbastanza scontata: più soldi.

“Una delle preoccupazioni principali della causa è il denaro – scrive il Nyt – in particolare la quota di entrate che i giocatori ottengono dai tornei in cui giocano. Il montepremi dei quattro Grandi Slam si aggira intorno al 15-20 percento delle loro entrate , con cifre simili negli eventi ATP e WTA 1.000, 500 e 250 (gli altri tornei del circuito di tennis). In altri sport importanti, tra cui NBA, NFL, MLB e persino un altro sport individuale come il golf, quella quota arriva fino al 50 percento“.

In una conference call, James Quinn, uno degli avvocati che lavora sulla causa e da lungo tempo esperto in contenziosi antitrust, sottolinea che l’obiettivo non è distruggere o addirittura rifare la struttura del tennis. Implicitamente, è un invito alla discussione e a una risoluzione più favorevole ai giocatori, piuttosto che scoprire cosa penseranno i giudici di New York City, Londra e Bruxelles della conformità del tennis alla legge antitrust”.

"L'enfasi della causa sulla governance del tennis solleva anche interrogativi sulla misura in cui le questioni sollevate siano fondamentali per lo sport, piuttosto che una conseguenza del suo funzionamento".

Poi il Nyt entra nel merito delle contestazioni. “Secondo la causa, gli imputati utilizzano i punti classifica principalmente per costringere i giocatori a partecipare ai loro tornei escludendo altri eventi di tennis competitivi. Invece di un sistema di classificazione basato sul merito, guidato da come i giocatori si comportano rispetto ad altri giocatori, da quanto spesso vincono e dall’entità delle loro vittorie nelle partite, il sistema di punti di classificazione premia i giocatori in base alla frequenza con cui giocano agli eventi dei tour”.

“Si potrebbero inoltre apportare modifiche alla prevalenza degli eventi obbligatori, ma è difficile sostenere che nella storia del tennis ci siano stati molti giocatori a cui è stato negato il loro legittimo posto nello sport a causa di un sistema di classifica ingiusto”.

“L’abilità e i risultati vengono premiati. Molti giocatori sono stati privati ​​del livello di attenzione o degli applausi che meritavano, ma in uno sport individuale, poche stelle selezionate in genere prendono una grande parte dell’ossigeno nella stanza e con esso, i soldi che porta. I giocatori vorranno sempre e avranno bisogno di un sistema di classificazione per fornire una struttura che consenta ai migliori di giocare negli eventi più glamour. Nel 2022, Wimbledon è rimasto intatto agli occhi del mondo nonostante non siano stati assegnati punti di classificazione, ma i concorrenti erano ancora lì perché si erano guadagnati il ​​loro status attraverso quel sistema”.

“Indipendentemente dalle riforme del programma, solo un numero limitato di giocatori può competere in un dato evento. È giusto che i 128 giocatori dei Grandi Slam ricevano una fetta più grande delle entrate, ma si tratta pur sempre di soli 128 giocatori. Quelli che non ce la faranno soffriranno comunque. Confronta quella cifra di 128, o 256 nei due tabelloni di singolare, con qualcosa come i Mondiali di calcio. Più di 1.200 giocatori si riuniranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per il torneo maschile nel 2026. Più tornei con più montepremi potrebbero offrire a più giocatori più opportunità di giocare, ma ciò allungherebbe il programma, la cui lunghezza è una lamentela chiave nella causa”.

“Nella causa, la PTPA sottolinea il fatto che ai giocatori è stato ingiustamente proibito di giocare in eventi non sanzionati dal tour, in un modo che limita illegalmente il loro potere di guadagno. È difficile da contestare, ma quegli eventi esibizione vogliono i nomi più importanti; aumentarne il numero non sarebbe direttamente correlato a un numero maggiore di giocatori che ottengono opportunità simili. Il Six Kings Slam dell’anno scorso in Arabia Saudita, dove il vincitore ha ricevuto lo stipendio più alto nella storia del tennis, difficilmente ha arricchito i giocatori marginali. Invece, ha ingrassato i portafogli dei giocatori più ricchi e di successo del tour, tra cui Djokovic, Jannik Sinnere Carlos Alcaraz. Per soddisfare fan, media e sponsor, chiunque organizzi questo tipo di evento vorrà attrarre i nomi più importanti possibili, e non necessariamente i giocatori che potrebbero trarre maggior vantaggio dall’aumento extra di entrate”.

“La maggior parte dei giocatori è rimasta in silenzio da quando è uscita la notizia di martedì, presumibilmente in parte perché, come spiega la causa della PTPA, sia i giocatori ATP che WTA sono tenuti a sottoporre le controversie con i tour ad arbitrato. Risolvere le controversie in altri modi, anche tramite un’azione legale separata, potrebbe farli violare i regolamenti dei tour. Dal momento che i tour sono coinvolti in un caso legale attivo, i giocatori potrebbero essere più cauti riguardo alle loro critiche”.

