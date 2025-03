Siparietto tra professor Buffon e lo studente Koulibaly alla Luiss: «Mi sembri Lilian Thuram, stessi occhialini»

All’incontro con gli studenti di Sport Management della Luiss Business School, tra loro anche l’ex difensore del Napoli: «Ho comprato un club, vogliamo crescere e sto seguendo i corsi»

Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha incontrato gli studenti di Sport Management della Luiss Business School, a Roma per il master Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. Tra gli studenti anche una vecchia conoscenza del Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly che durante l’incontro con l’ex portiere della Juventus era collegato via Skype.

«Ti mando un abbraccio forte, a parte che mi sembri Lilian Thuram – gli ha detto scherzando Buffon – stessi occhialini… volevo dirti che ti ricordo sempre con piacere perché sei stato un avversario sempre molto corretto e molto degno al di là della rivalità che c’era in quel momento tra Juve e Napoli e infatti spesso ci trovavamo fuori dallo spogliatoio».

Koulibaly: «Ho comprato un club ma vogliamo crescere e sto seguendo i corsi»

Koulibaly sempre molto professionale. Anche da studente, tanto che a Buffon chiede pure un consiglio importante. «Gigi sei una leggenda, sappiamo tutti la persona che sei, a parte la rivalità che c’era tra Juve e Napoli, però sei un esempio anche per me. Grazie alla Luiss perché anche io sto facendo i miei corsi online. Ho una partita stasera quindi non posso seguire il corso, sono collegato. Volevo sapere come vedi questa cosa del management nello sport perché io ho comprato una società in Francia che è in quinta o sesta divisione, ma vogliamo crescere. Sto seguendo i corsi per me è come tornare a scuola, ho dei docenti che mi fanno capire bene le cose, e sono fortunato. Grazie per i consigli che mi hai dato tu e anche Chiellini, auguri per la vostra carriera futura, state facendo cose bellissime e speriamo di vederci presto».

«Hai fatto una cosa bellissima – risponde Buffon – prendere una squadra e gestirla come se fosse un’azienda. Con le competenze che ha avuto gente come te, in più con l’umiltà di aggiungerci dei corsi, gente come te potrebbe veramente diventare il nuovo imprenditore in ambito calcistico, perché è l’ambito che conosciamo meglio. Penso che hai fatto qualcosa che ti potrà divertire e ti divertirà, in più potrebbe diventare anche un business incredibile».

ilnapolista © riproduzione riservata