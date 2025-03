Luis Enrique: «Mi ha sorpreso la capacità di Kvaratskhelia di adattarsi al lavoro difensivo»

In conferenza: «È il primo a tornare, a pressare. Non siamo ancora matematicamente campioni, ma siamo la squadra migliore della Ligue1»

Luis Enrique, allenatore del Psg, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Saint-Étienne.

Luis Enrique: «Siamo la squadra migliore della Ligue1»

Luis Enrique sulla possibilità di un titolo questo fine settimana:

«Penso che sia del tutto aneddotico. Mancano ancora otto partite di campionato. Vogliamo essere competitivi perché questo ci darà una preparazione ideale per le altre competizioni».

L’allenatore ha anche parlato di alcune critiche ricevute:

«La vita di un allenatore di alto livello è solitamente così: vieni costantemente criticato, poi ricevi elogi quando le cose vanno bene. Ci sono abituato».

Luis Enrique ha elogiato il difensore Kimpembe:

«Penso che nel caso di Kimpembe, sia un giocatore molto importante per la squadra, per la rosa. Non sta solo aiutando la squadra in campo. Sta migliorando anche fisicamente. Voglio vederlo nelle migliori condizioni possibili in modo che possa giocare. È su un percorso molto positivo. Sta aiutando molto la squadra con la sua leadership, la sua importanza. C’è molta competizione. Nel caso di Presnel, è su una traiettoria ascendente e si sta avvicinando ogni giorno di più a giocare da titolare».

In vista di questo ultimo rush di stagione:

«Non sei mai un campione finché non vinci matematicamente. Ma siamo la squadra migliore della Ligue 1. Useremo questo momento in modo che queste otto partite possano servire a obiettivi più ampi. Ci piace giocare, ci piace essere competitivi contro tutti gli avversari. Dobbiamo essere pronti per i prossimi due o tre mesi di competizione. Ci sono ancora la Ligue 1, la Coupe de France e la Champions League da giocare».

Sull’importanza delle competizioni e la motivazione dei sostituti

«È ovvio che alcune competizioni sono più importanti di altre. Non me lo sto inventando. Soprattutto, abbiamo bisogno di tutti i giocatori. È un messaggio che sto inviando. Certo, alcuni giocano di più. Nella nostra squadra ci sono almeno 17 giocatori con più di 2.000 minuti di gioco. Vorrei che ce ne fossero di più. (…) Motivo i miei giocatori in modo che non pensino mai individualmente, ma collettivamente. A volte sei tu quello che segna il gol, a volte il sostituto. Devi essere pronto ad aiutare la squadra in ogni situazione».

Luis Enrique “sorpreso” dal lavoro difensivo di Kvaratskhelia:

«Tecnicamente non c’è nulla di sorprendente. Lo conoscevamo già molto bene. È molto riconoscibile sulla scena calcistica mondiale. Ciò che mi ha sorpreso è stata la sua capacità di adattarsi al lavoro difensivo della squadra. È il primo a tornare, a pressare».

Ha parlato anche dello stile di gioco del Psg:

«La gente ci crede perché oggi stiamo vincendo, anche se non abbiamo mai perso davvero, ma ci credeva meno quando non stavamo andando così bene. Tutte le squadre giocano con l’idea che l’allenatore cerca di instillare. Probabilmente ci sono modi migliori di giocare, ma anche peggiori. Quello che cerco di trasmettere ai miei giocatori è di giocare con la palla, di essere dominanti. È un tipo di calcio che a loro piace molto. Penso di comportarmi allo stesso modo della maggior parte degli allenatori con i loro giocatori».

Luis Enrique sulla partita contro il Saint-Étienne :

«Giochiamo in trasferta contro uno storico club francese. C’è un’atmosfera molto potente in questo stadio. Amiamo questa atmosfera calcistica e la gente appassionata. È molto motivante per noi. Spero che non ci saranno problemi. È una squadra che osa, che pressa, che gioca, che è brava in contropiede. È una squadra che potrebbe essere in una posizione migliore in classifica».E

Elogi anche per i giovani in allenamento:

«Siamo un club che allena molti giocatori. Per me e il mio staff, è davvero bello vedere questi giocatori. È normale che vengano gli U19 o gli U21. Alcuni restano, altri se ne vanno. Considero questa connessione molto chiara molto positiva e non è affatto strano che un giocatore venga o resti con noi per due settimane. Lo considero qualcosa di importante e comune durante le stagioni».

Marquinhos è tornato a disposizione:

«In linea di principio, Marquinhos è in squadra e pronto a giocare. Non commento mai questioni personali».

«Si può sempre migliorare tutto nel calcio. In questo momento, tutto è molto positivo. Cosa stiamo cercando? Stiamo cercando di migliorare il nostro contropressing, il nostro pressing dall’inizio, le nostre fasi di gioco e la nostra progressione di palla. Una delle cose che sto chiedendo a questa squadra è di non fermersi mai. Dobbiamo giocare ogni partita allo stesso modo».

Un commento sulla fine della sosta nazionali:

«Oggi c’erano 17 giocatori in allenamento. L’idea è di condividere gli obiettivi, di ristabilirli. I giocatori che hanno potuto riposare, che non sono andati in nazionale, hanno lavorato individualmente. Tutto dipende dai minuti giocati. Si tratta di bilanciare tutto questo. Ora i giocatori possono concentrarsi sulle competizioni all’interno del club».

Luis Enrique non vuole parlare dei giocatori che giocano in nazionale:

«Non ho nulla da dire sulle selezioni internazionali. Qualunque cosa dica qualcuno potrebbe essere male interpretata».

Cosa ha fatto Luis Enrique durante la pausa?

«Cosa ho fatto durante la pausa? Ho cercato di prendere un po’ di sole, ma in Spagna non ce n’era. Il sole era a Parigi, credo che avrei dovuto restare qui».

