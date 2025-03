La russa Kasatkina ora è australiana: «Sono gay e contro la guerra in Ucraina, in Russia non posso tornare»

La numero 12 del mondo ha ottenuto la residenza permanente: «L’Australia è un posto che amo, è incredibilmente accogliente»

La tennista russa Daria Kasatkina ora giocherà sotto bandiera australiana. La numero 12 del mondo ha confermato che la sua richiesta di residenza permanente è stata accettata dal governo australiano. E quindi diventerà la nuova numero uno in Australia. “Esordirà” come tale al Charleston Open della prossima settimana.

Kasatkina giocava come atleta neutrale, dopo la squalifica dei giocatori russi e bielorussi per la guerra in Ucraina. Ma non è torna in Russia da più di due anni, dopo aver fatto coming out in un’intervista video nel 2022. E’ una delle poche atlete di origine russa ad aver criticato esplicitamente l’aggressione russa all’Ucraina.

Kasatkina ha una relazione con la pattinatrice artistica Natalia Zabiiako, e dice che per lei non è sicuro, anzi “impossibile”, tornare, sia a causa della sua sessualità che della sua opposizione alla guerra. “L’Australia è un posto che amo, è incredibilmente accogliente e un posto in cui mi sento completamente a casa. Adoro stare a Melbourne e non vedo l’ora di stabilirmi lì. Sono orgogliosa di annunciare che rappresenterò la mia nuova patria, l’Australia, nella mia carriera tennistica professionistica da questo momento in poi.

Kasatkina è arrivata fino all’ottava posizione nel ranking mondiale e ha vinto otto titoli Wta: è arrivata in semifinale al Roland Garros nel 2022. Ha vinto la Billie Jean King Cup (allora Federation Cup) con la Russia nel 2020-21.

