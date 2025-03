Il Guardian demolisce il nuovo stadio dello United: “Neoliberismo a spese nostre, e dobbiamo anche ringraziare”

“Estetica a parte, gli economisti non hanno trovato prove che i nuovi stadi forniscano benefici a una città. I tifosi sono un buon investimento perché sono ciechi. Ma ora cercano di sostituirli con consumatori più ricchi e meno esigenti”

“Il tetto del nuovo stadio del Manchester United ha tre punti, il che è più di quanto si possa dire della squadra che ci giocherà sotto”. Comincia così il pezzo con il quale Jonathan Liew demolisce sul Guardian il “New Trafford“, il nuovo stadio del Manchester United da 2 miliardi di sterline. E non è solo una critica estetica, anche se Liew lo definisce “un pollo avvolto prima di essere arrostito“.

“Per un club che sta annegando nei debiti e licenziando il personale, proiettare la riqualificazione come un grande progetto infrastrutturale scintillante è l’unico modo fattibile per sbloccare il denaro pubblico che trasformerà il New Trafford in una macchina per fare soldi senza sforzo”, scrive. Ma il fatto è che è tutta propaganda.

“Cifre fantastiche stanno già circolando nell’ecosistema dei media con un minimo di controllo: 17.000 nuove case, 92.000 nuovi posti di lavoro, 7,3 miliardi di sterline in più all’anno per l’economia del Regno Unito. La letteratura accademica è piuttosto inequivocabile su questo punto: gli economisti non hanno trovato praticamente alcuna prova che suggerisca che i nuovi stadi forniscano alcun beneficio netto a una città in termini di salari, entrate fiscali o posti di lavoro. Come ha affermato il defunto economista Allen Sanderson: “Se vuoi iniettare denaro nell’economia locale, sarebbe meglio lanciarlo da un elicottero che investirlo in un nuovo stadio”.

“Quindi da dove vengono questi numeri? Per lo più da qualche altra parte. Ogni aumento dei prezzi immobiliari locali ha un costo per altre aree della città. Ogni nuova abitazione sarà quasi certamente divorata dagli investitori buy-to-let. Nel frattempo, l’aumento della spesa per il tempo libero a New Trafford, in larga misura, sta semplicemente trasferendo la spesa per il tempo libero da altre parti di Manchester. Mettiamola così: se qualcuno costruisce un nuovo ristorante vicino al tuo ristorante preferito, non inizierai all’improvviso a fare due cene”.

“Per quanto riguarda il lavoro, la maggior parte sarà stagionale, part-time, tra sicurezza e ristorazione: le fondamenta dell’economia di sfruttamento”.

“Per investitori e potenti, il grande fascino dell’economia degli stadi è che raramente funziona come l’economia. I tifosi di calcio non si comportano come clienti razionali. Milioni di persone pagano una parte significativa dei loro redditi sempre più ridotti per guardare una squadra di calcio che per lo più non vince, per sempre. Questa cieca lealtà, questo risultato netto garantito, è ciò che rende il calcio un veicolo di investimento così irresistibile. Ma significa anche che l’unico modo per assicurarsi il tipo di crescita esponenziale che l’investitore moderno richiede è essenzialmente quello di spostare questi tifosi, aggiornarli, sostituirli con consumatori più ricchi e meno esigenti”.

“A pensarci bene, il tetto gigante sembra avere uno scopo sociale oltre che architettonico. Tradizionalmente lo stadio di calcio fungeva da nucleo per la comunità locale: generava onde concentriche di fermento, affluenza e fatturato che si sarebbero riversate nelle strade, nei bar e nei pub che lo circondavano. Lo stadio fa soldi. Il fish and chips accanto allo stadio fa soldi. Il pub dietro il fish and chips fa soldi. Il centro comunitario dietro il pub fa pagare 10 sterline per il parcheggio. Al contrario, lo stadio-campus moderno ha una visione più proprietaria del suo ruolo nell’ambiente costruito: non solo il cuore pulsante, ma l’intero corpo. Tutto, dalle patatine alle pinte al parcheggio, è preso in casa. Tu lavori per noi. Tutto qui è di proprietà del Manchester United plc, esiste interamente grazie alla nostra tolleranza, e abbiamo costruito questo tetto per esserne certi”.

Ma “se tutto questo sviluppo è un generatore di ricchezza così sicuro, perché i Glazer non lo finanziano da soli? Perché i fondi di investimento non si arrampicano l’uno sull’altro per essere coinvolti? Perché Ratcliffe, un uomo che si è trasferito a Monaco per evitare di pagare all’erario britannico una cifra stimata di 4 miliardi di sterline di tasse, non mette la sua scandalosa fortuna dove borbotta la sua bocca?”.

“Perché, ovviamente, non si è mai trattato di rigenerazione, e non lo sarà mai. Questo è semplicemente il neoliberismo in gioco, che smembra le nostre città a proprio vantaggio e si aspetta che siamo grati per aver pagato il conto. Tagliare qualche posto di lavoro. Abolire le agevolazioni sui biglietti. Aumentare i prezzi degli abbonamenti. Fare una faccia triste mentre lo si fa. Nel frattempo, permetteteci di mostrarvi questa irresistibile opportunità di investimento. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sono soldi facili. Potreste persino definirla una presenza distintiva nella vostra economia locale”.

