Il camper, la pizza vegana, gli scacchi con Leclerc: la nuova vita di Hamilton in Ferrari

Il Telegraph: “Sembra un matrimonio fatto in paradiso. Ha voluto stringere la mano a tutti i 1500 dipendenti il ​​primo giorno, e ha finito per ammalarsi”

“Hamilton sostiene che a 40 anni è il più in forma che sia mai stato. Non c’è motivo di dubitare di lui. Lo dimostra. La trasformazione fisica e mentale in poche settimane è stata davvero sorprendente. Da quando si è presentato al suo primo giorno di lavoro con un cappotto doppiopetto Ferragamo sopra un abito doppiopetto gessato vintage e una cravatta nera sottile, abbinati a stivali Louboutin in vernice, la sua unione con Ferrari è sembrata un matrimonio fatto in paradiso”. Lo scrive il Telegraph, che racconta la seconda vita ferrarista della star della F1. Cosa fa, dove vive, cosa mangia.

“Hamilton è rimasto in fabbrica a Maranello durante il suo periodo iniziale di ambientamento, in un camper parcheggiato appena fuori dal simulatore. Ha senso, consentendo al britannico di trascorrere più tempo possibile in fabbrica, conoscendo quanti più dei 1500 dipendenti possibile: ha stretto la mano a tutti i 1500 dipendenti il ​​primo giorno e ha finito per ammalarsi. Ha potuto invitare i suoi ingegneri a pranzo nel suo camper, cosa che non gli era mai capitata a Brackley, dove di solito alloggiava in posti lì vicino, come Banbury”.

“A lungo termine, il piano di Hamilton è di vivere a Milano piuttosto che a Monaco, dove ha una casa. Hamilton ama la città, una delle capitali mondiali della moda, e ha già degli amici lì. Ma cosa più importante, vuole immergersi nella cultura italiana. Prende lezioni di italiano da un po’ di tempo ormai (“one-to-one piuttosto che duolingo”) e mangia quanta più cucina italiana possibile. “Oh Dio. Ho mangiato così tante pizze nelle ultime settimane”, ha scherzato in un’intervista il mese scorso. “Ma, curiosamente, ho perso peso”. Probabilmente aiuta il fatto che le sue pizze siano senza formaggio. Hamilton è vegano ed è un fervente sostenitore della vita a base vegetale dal 2017″.

“Il famoso ristorante Cavallino a Maranello dovrebbe ormai essersi abituato alle esigenze alimentari di Hamilton. Da quando ha iniziato a lavorare a fine gennaio, si è ripromesso di uscire a cena ogni mercoledì sera con il team principal della Ferrari Fred Vasseur, il vice team principal Jerome d’Ambrosio e il compagno di squadra Charles Leclerc. Ha detto agli amici che queste cene sono state inestimabili in termini di costruzione di relazioni”.

“Quanto a Leclerc, Hamilton ha stretto un legame con il suo nuovo compagno di squadra giocando a scacchi, sia online che di persona. I due sono stati avvistati mentre scambiavano pedine sul loro tavolo al lancio dell’O2″

E’ tornato alla “sua storica fisioterapista Angela Cullen, che ha lasciato la Mercedes piuttosto bruscamente qualche anno fa”. “La nuova addetta stampa Ella è un altro acquisto del Project 44. Italiana che vive a Londra, Ella non ha esperienza in Formula Uno, ma fornirà una nuova componente giovane al nuovo entourage di Hamilton, che include anche suo padre Anthony e la matrigna Linda”.

