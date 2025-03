Gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni sullo snowboarder olimpico diventato un boss della droga

Ryan Wedding, noto anche come “El Jefe”, “Giant” e “Public Enemy” è latitante in Messico protetto dal Cartello di Sinaloa. E’ accusato anche di vari omicidi

Le autorità degli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari a chi porti informazioni utili all’arresto dell’ormai mitico Ryan Wedding, noto anche come “El Jefe”, “Giant” e “Public Enemy”: l’ex snowboarder olimpico canadese diventato un boss della droga di livello internazionale.

Wedding è ricercato per il suo ruolo in un’operazione di traffico di droga transfrontaliero da miliardi di dollari e per diversi omicidi collegati alla sua rete di spaccio di droga. L’Fbi ha definito uno dei 10 fuggitivi più ricercati degli Stati Uniti. Si nasconde probabilmente in Messico sotto la protezione del cartello della droga di Sinaloa.

“L’aumento della ricompensa dovrebbe rendere chiaro: non c’è nessun posto sicuro in cui Wedding possa nascondersi”, ha detto ai giornalisti il ​​vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton.

Nel 2010 Wedding fu stato condannato per traffico di droga dopo aver tentato di acquistare cocaina da un agente del governo statunitense ed è stato condannato a quattro anni di prigione. L’anno scorsoè stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di essere il leader di un gruppo di narcos dedico al “traffico di cocaina e omicidi, anche di civili innocenti”. Secondo la polizia di Los Angeles Wedding arrivava a muovere “cinque tonnellate di fentanyl al mese” verso città statunitensi e canadesi.

Wedding e il suo connazionale Andrew Clark sono anche accusati di aver assoldato dei sicari per uccidere chi li ostacolava, tra cui un uomo assassinato seduto nella sua auto nel vialetto di casa, che secondo la polizia aveva debiti di droga. Nel 2023, degli uomini armati hanno attaccato una casa in affitto a Caledon, Ontario, uccidendo Jagtar Singh Sidhu, 57 anni, e Harbhajan Kaur Sidhu, 55 anni, arrivati ​​in Canada quattro mesi prima. La loro figlia Jaspreet Kaur Sidhu è stata colpita 13 volte e rimasta gravemente ferita.

Dei 16 imputati ricercati dalla polizia, Wedding e un altro sono gli unici ancora a piede libero.

