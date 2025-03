Frankie Dettori dalle stelle alle stalle: «Dichiaro bancarotta, sono addolorato e imbarazzato»

L’annuncio shock della leggenda dell’ippica: “Non sono riuscito a risolvere il contenzioso con il fisco britannico, sono costretto a dichiarare fallimento”

Frankie Dettori, uno dei fantini più vincenti della storia dell’ippica, dichiara bancarotta. In un a nota il campione italiano si dichiara “addolorato e imbarazzato” per non essere riuscito a risolvere una controversia sulle tasse non pagate con l’Hmrc, l’ente di riscossione britannico.

“Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato con l’Hmrc nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo, presenterò istanza di fallimento. Sono rattristato e imbarazzato da questo esito e consiglierei agli altri di prendere più seriamente in mano le loro questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le sue conseguenze mi influenzeranno per molti anni”.

Lanfranco Dettori è nato a Milano nel 1970 ed è figlio del già grande fantino Gianfranco Dettori. E’ una leggenda del galoppo. Ha cavalcato i migliori purosangue degli ultimi decenni, tipo Fantastic Light, Enable e Stradivarius, vincendo praticamente tutto, soprattutto nel Regno Unito, dove è un vero e proprio mito. Vive e cavalca in California dalla fine del 2023. Ha lasciato la scena europea con un successo, vincendo la Champion Stakes ad Ascot, la corsa più preziosa della Gran Bretagna, in sella a King Of Steel.

