Eddie Jordan, l’ultimo genio folle della F1: una volta pagò una multa con una valigia di dollari fuori corso

Il Times celebra il mentore di Schumacher, con un articolo zeppo di aneddoti incredibili: amava il caos, odiava la noia

Eddie Jordan ha esordito da proprietario di un team in Formula 1 con uno scoperto di 5 milioni di sterline e ha chiuso con una fortuna stimata in circa 80 milioni di sterline. E diceva che s’era pentito di aver venduto dopo 15 anni. Aveva ascoltato Bernie Ecclestone, l’allora amministratore delegato della Formula 1, mentore e confidente. “Lui, più di chiunque altro – racconta il Times – sapeva come funzionavano le finanze della Formula Uno e consigliò a Jordan di andarsene e vendere prima di andare in bancarotta. Ecclestone organizzò la vendita a un oligarca russo chiamato Alex Shnaider. Poi iniziarono i guai”.

Jordan aveva venduto la fabbrica di Formula 1, che si trovava di fronte alla pista di Silverstone, ma non il terreno attorno alla fabbrica, né i camion trasportatori o persino il vialetto d’accesso alla porta d’ingresso. “Presi un camion e una gru e misi dei blocchi di cemento sul vialetto. Non potevano entrare, quindi cosa avrebbero fatto? Se si fosse presentato lo zar di Russia, non sarebbe entrato. Dovevano pagare. Il diavolo è nei dettagli”.

Jordan era un genio nel coltivare il talento. Aveva avuto un terribile incidente nei suoi primi anni da pilota, che non solo gli aveva causato la rottura degli arti, ma anche un’alopecia che lo ha costretto a indossare una serie di parrucche sapientemente curate.

Da proprietario di una squadra alle prime armi, sbarcava il lunario gestendo la sua casa vicino a Silverstone come guest house per piloti come Martin Brundle.

E poi ci sono i dettagli della storia di Michael Schumacher. “Schumacher pensava di arrivare nel glamour della F1, solo per scoprire che dormiva in un ostello trasandato e in un letto a castello insieme al suo manager Willi Weber, separato da un muro di truciolato da Jordan e Ian Phillips, il suo fedele vice. Andò peggio: quando arrivarono in pista, il garage Jordan era chiuso a chiave e le auto sequestrate dagli ufficiali giudiziari. Jordan fece appello a Ecclestone, che mandò uno dei suoi uomini in motocicletta intorno ai cancelli d’ingresso del circuito di Spa-Francorchamps per riscuotere i soldi dei biglietti, che Jordan poi usò per pagare gli ufficiali giudiziari. I soldi scarseggiavano sempre: quando Jarno Trulli fu squalificato dal Gran Premio degli Stati Uniti del 2001, Jordan pagò la multa in contanti in una valigia. Sfortunatamente, le banconote da un dollaro erano così vecchie che non erano più moneta corrente”.

Il glamour arrivò poi, con il “Beatle George Harrison nel camper Jordan insieme a Nick Mason dei Pink Floyd”.

Jordan è stato, scrive il Times, “l’ultimo dei veri imprenditori di Formula Uno. Ha rischiato tutto, bancarotta, imbarazzo e reputazione, per farcela nell’ambiente commerciale più ostile dello sport. È stato l’ultimo della razza di self-made men che hanno iniziato con niente e finirono per diventare giganti dello sport, come Colin Chapman alla Lotus, Ron Dennis alla McLaren e Frank Williams. Eddie amava le dinamiche del cosiddetto “Piranha Club”, un gruppo di uomini motivati ​​che gareggiavano per la supremazia dentro e fuori la pista, ma odiava il dominio strisciante dello sport da parte dei marchi multinazionali. A differenza dei completi di Stoccarda o Maranello, Eddie aveva il petrolio nelle vene e la corsa nell’anima”.

Jordan era fondamentalmente un pazzo: “Lasciava le prenotazioni di hotel e aerei all’ultimo minuto e se scopriva di essere stato prenotato in classe economica su un volo, salutava semplicemente l’equipaggio di volo e girava a sinistra invece che a destra, metteva la sua valigetta su un sedile e poi correva in bagno e si nascondeva. Una volta, però, fu scoperto. Non gli importava. “Odio la noia ed è stata un’avventura”, diceva

