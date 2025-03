Ecclestone ha venduto la sua collezione di bolidi d’epoca al figlio del fondatore della Red Bull “per una cifra stratosferica”

Dietrich Mateschitz ha soli 32 anni. La collezione comprende 69 auto per un valore stimato di 500 milioni di sterline, con alcune vetture di Formula Uno leggendarie

Bernie Ecclestone ha venduto la sua intera collezione di auto sportive storiche – 69 auto per un valore stimato di 500 milioni di sterline, circa 600 milioni di euro – al figlio miliardario del fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Mateschitz ha 32 anni, e ha ereditato il 49 percento del più grande produttore mondiale di bevande energetiche alla morte del padre nell’ottobre 2022. Non è stato reso noto quanto Mateschitz abbia pagato la collezione che comprende le Ferrari guidate da campioni del mondo come Mike Hawthorn, Niki Lauda e Michael Schumacher, le Brabham guidate da Nelson Piquet, Carlos Pace e Lauda, ​​nonché l’esemplare unico Brabham-Alfa Romeo BT46B “fan car”, che ha gareggiato solo una volta, vincendo il Gran Premio di Svezia ad Anderstorp nel 1978.

Secondo Tom Hartley Junior, che ha gestito la vendita, si è trattato “di diversi multipli del prezzo di vendita più alto mai raggiunto per una collezione di auto d’epoca”.

“Quando abbiamo messo in vendita le auto prima di Natale, non credo che avremmo potuto prevedere quanto interesse ci sarebbe stato. È stato assolutamente incredibile. Abbiamo ricevuto offerte da tutto il mondo, anche da due fondi sovrani separati. Ma penso che la collezione sia andata alla casa migliore e all’acquirente che Bernie preferiva di più. L’acquirente si è mosso molto rapidamente. Abbiamo parlato con lui prima di Natale, è volato lì, gli abbiamo mostrato le auto ed era molto, molto emozionato. Non c’è mai stata una transazione nel mondo delle auto da collezione che si avvicini anche solo lontanamente a questa.

Ecclestone che ora ha 94 anni, aveva raccolto la sua preziosa collezione di bolidi in oltre 50 anni. La decisione di vendere è arrivata dopo essersi dichiarato colpevole nel 2023 di frode, non avendo dichiarato un trust che deteneva beni per un valore di oltre 416 milioni di sterline.

