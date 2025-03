De Zerbi sotto osservazione a Marsiglia, Longoria e Benatia hanno parlato a lungo dopo il Reims (l’Equipe)

Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque. Tifosi sul piede di guerra. De Zerbi: «Non abbiamo più la forza interiore per vincere queste partite»

Il Marsiglia si trova in una brutta posizione, De Zerbi sembra aver perso la presa sui suoi ragazzi. La sconfitta contro il modesto Reims ha lasciato delle profonde ferite. La sconfitta per 3-1, la terza consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, ha smosso anche la rabbia dei tifosi. Ieri al termine della partita, l’Equipe segnala, i giocatori “si sono presentati, a testa bassa, davanti ai tifosi del Marsiglia, in un angolo dello stadio Delaune. I tifosi gridavano a squarciagola“, chiedevano di onorare la maglia. “I cori di protesta non promettono nulla di buono per il Marsiglia“.

De Zerbi nel post partita ha provato ad abbassare i toni dopo le dichiarazioni piuttosto dure di Rabiot («non vedo la voglia di lottare per arrivare in champions») anche se ha aggiunto:

«Sono tutti motivati, non ho dubbi. Ma la mentalità non si compra al supermercato. La mentalità che vedo in questo momento non è quella che voglio per la mia squadra. Devo spiegare ai giocatori cosa mi aspetto da loro su questo punto».

De Zerbi osservato speciale a Marsiglia

Tra i principali imputati c’è Mason Greenwood l’ex pupillo di De Zerbi. Ieri gli ha concesso un’altra chance che però l’inglese ha sprecato. “L’ala inglese, dopo un inizio discreto, è completamente scomparso“. Per il momento il tecnico ha scelto di non puntargli il dito contro:

«Penso che non sia stata la sua miglior partita, questo è sicuro. Ha avuto due occasioni per aprire le marcature, su azioni che solitamente non sbaglia mai. Più in generale, ciò che ci sta accadendo oggi non accadeva prima. Non abbiamo più la forza interiore per vincere questo tipo di partite».

Adesso per De Zerbi diventa dura. Dopo il Reims “i dirigenti del Marsiglia, dal presidente Pablo Longoria al direttore sportivo Medhi Benatia, hanno discusso a lungo nel parcheggio sotterraneo dello stadio Delaune“.

