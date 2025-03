Colpi bassi, diffamazioni e denunce anonime: il New York Times racconta il “conclave” del Cio

In un lussuoso resort greco si elegge il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La gara è serrata, e negli ultimi giorni è diventata una vera e propria battaglia

Un conclave. La corsa alla carica più potente dello sport sport mondiale, la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale, è raccontata dal New York Times come “avvolta nel segreto e nei regolamenti bizantini di un club ristretto con 130 anni di storia”, e ora nelle sue fasi finali s’è fatta “strana e molto spiacevole”, piena di colpi bassi e campagne diffamatorie. In campo ci sono il Principe Feisal Al Hussein, membro della famiglia reale giordana, David Lappartient, Presidente francese dell’UCI, Johan Eliasch, Imprenditore miliardario nato in Svezia e residente in Gran Bretagna presidente della FIS, Juan Antonio Samaranch Jr, figlio dell’omonimo ex presidente del Cio, Kirsty Coventry, unica donna nuotatrice in pensione dello Zimbabwe, oro olimpico nel 2004 e nel 2008, Morinare Watanabe, presidente giapponese della Federazione Internazionale di Ginnastica. Ma soprattutto Sebastian Coe, e tra mille altre cose presidente di World Athletics dal 2015, rieletto per un terzo e ultimo mandato nel 2023.

Le campagne diffamatorie hanno preso di mira alcuni dei principali contendenti negli ultimi giorni prima del voto. Lo scorso fine settimana, post sui social e siti poco noti hanno diffuso affermazioni raccapriccianti su azioni precedenti di due dei candidati, senza fornire prove o citare fonti, suggerimenti di illeciti personali abbastanza gravi da affondare le loro campagne.

“Pochi giorni prima, un autore anonimo aveva inviato via email un reclamo, esaminato dal New York Times, al responsabile etico del CIO, delineando una serie diversa di accuse, una serie di potenziali violazioni delle regole della campagna, senza nominare candidati specifici. Il reclamo era abbastanza dettagliato da far tremare le campagne e lo staff del comitato”.

“Alcuni funzionari, insieme agli assistenti dei candidati, hanno liquidato le accuse online e via e-mail come campagne di disinformazione del tipo di quelle che le Olimpiadi hanno dovuto affrontare negli ultimi anni . Ma le affermazioni sensazionalistiche e la presa di mira di individui hanno creato un profondo disagio intorno all’elezione di un nuovo leader”.

“Il vincitore sarà immediatamente catapultato nella gestione del rapporto del movimento sportivo con un mondo in subbuglio, in cui vecchie certezze e alleanze non sono più garantite. Uno dei primi porti di scalo per il nuovo presidente sarà la Casa Bianca di Trump, in vista delle Olimpiadi estive del 2028 a Los Angeles. Il nuovo leader dovrà gestire il rapporto con il Comitato olimpico russo, bandito dai Giochi di Parigi la scorsa estate a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e precedentemente bandito da diverse Olimpiadi per doping sistematico”.

La presidenza del Cio è “un ruolo che conferisce anche un grande prestigio: il vincitore sarà riconosciuto a livello mondiale e corteggiato dai leader mondiali. Considerata la posta in gioco, le ultime ore prima del voto sono state un susseguirsi di silenziose discussioni politiche, con quasi tutto il movimento olimpico riunito in un lussuoso resort sulla spiaggia greca”.

“Nel fervore per ottenere il sopravvento, una campagna che era stata gentile è diventata molto più dura e personale. Molti degli attacchi sono stati anonimi o privati, ma non tutti. Il Sunday Times di Londra questa settimana ha pubblicato un profilo del signor Samaranch con un titolo che lo chiamava “figlio di un fascista e amico della Cina”. Suo padre sosteneva la dittatura di Franco, e due membri cinesi del CIO sono nel consiglio di una fondazione che porta il nome del signor Samaranch più anziano”.

“La campagna di una delle sue rivali, Kirsty Coventry dello Zimbabwe, è stata perseguitata dalle affermazioni secondo cui il leader in partenza, Thomas Bach, avrebbe segretamente fatto campagna elettorale a suo favore, una violazione dell’etichetta, se non delle regole”.

Coe è stato messo sotto esame per aver chiesto consiglio ad Andy Coulson, un operatore politico ed ex direttore che è stato incarcerato in relazione a un importante scandalo di intercettazioni telefoniche che ha portato alla chiusura del quotidiano più venduto della Gran Bretagna.

