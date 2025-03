Bagnaia-Marquez, prime crepe in Ducati: “Marc ne aveva molto più di me, chiederò come mai…”

As racconta il “momento imbarazzante in tv tra il pilota e Dall’Igna”. Bagnaia: “Se avesse volto avrebbe vinto con 5 secondi di vantaggio”

Lo sapevano tutti, e infatti alla prima gara ecco qua: si è aperta la prima – per ora solo accennata – crepa in Ducati: Marquez e Bagnaia è una rivalità intestina difficile da controllare. E’ successo dunque che Marc Marquez ha dominato ogni centimetro del primo weekend di gare della stagione, in Thailandia. E che gli altri, in primis Bagnaia, si siano dovuti accontentare delle briciole. Ma la disparità evidente di mezzi non è piaciuta a Bagnaia, che ha esternato i suoi malumori in tv. E in Spagna il siparietto non se lo sono persi. Ne scrive As.

“Da quando è stato ufficializzato l’arrivo di Marc Márquez nel box Ducati Lenovo, Borgo Panigale ha sempre difeso una massima: l’uguaglianza. La casa italiana ha assicurato che non ci saranno priorità all’interno del box”.

Però alla fine della gara Bagnaia a Dazn se ne è uscito così: “Marc ha giocato con noi per tutta la gara. Se avesse voluto, avrebbe potuto vincere con più di cinque secondi di vantaggio. Aveva un secondo o più di vantaggio su Alex, lo ha lasciato passare, gli è rimasto dietro e poi, due giri dopo, ha deciso di andarsene. Ne aveva molto più di noi”. Poi Pecco ha chiesto spiegazioni direttamente a Gigi Dall’Igna, direttore della Ducati, in diretta: “Voglio capire cosa è successo”.

As lo definisce “un momento imbarazzante in cui l’ingegnere italiano si è limitato a gesticolare per scaricare la colpa sugli pneumatici”. «Ci ​​sentiamo dopo» sono state le uniche parole pronunciate da Dall’Igna.

