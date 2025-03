Altro che pasta in bianco e bresaola, ecco cosa mangia davvero un giocatore di Premier (Telegraph)

Il Telegraph ha chiesto allo chef del Brighton. Il menù settimanale è un mix infinito di pietanze da tutto il mondo studiato sulle esigenze di ogni singolo professionista

Vi siete mai chiesti cosa mangia un giocatore di calcio professionista durante la settimana? Dimenticatevi la pasta al pomodoro e la bresaola. Le squadre di calcio ormai sono delle comunità senza confini geografici, iper-specializzate. E la cucina segue i dettami della scienza dell’alimentazione sportiva, coniugati però su una molteplicità di gusti multietnici. Il Telegraph ha chiesto allo chef del Brighton, Will Carvalho. Ciò che segue è l’inventario di pietanze a disposizione di un calciatore di Premier League, non esaustivo.

Colazione per cominciare: uova in camicia o strapazzate, funghi ostrica con prezzemolo, pomodori grigliati o arrostiti, spinaci al vapore, fagioli al forno e pomodori prugna con pesto verde e mozzarella, pancake americani, energy balls con datteri e vaniglia o lampone e miele, varie di opzioni di porridge. E poi le frittate, al formaggio (mozzarella light), feta, prosciutto di tacchino, rucola, spinaci, funghi, peperoni, cipolla rossa, peperoncini jalapeno, cipollotto, peperoncino rosso, pomodorini e patate cotte. E poi la sezione “fredda”: prosciutto di tacchino, salmone affumicato e spicchi di limone, carote e barbabietole grattugiate, spinaci novelli, yogurt greco, granola fatta in casa, ricotta, miele, avocado, mix di semi omega (con zucca, girasole e chia), bagel integrali e con lievito madre e una selezione di noci e frutta secca. E poi le spremute: zenzero, curcuma, cavolo riccio, barbabietola, ananas, kiwi, sedano, carote, succo di ciliegia, anguria, melone, pere e mele, Keffir e Kombucha.

Il pranzo Premier: la postazione pasta ha otto diversi tipi di pasta al pesto verde e rosso

Il Pranzo. Al Brighton “tematizzano” in maniera geografica. E quindi pesce bianco piccante, la carne con postazioni di kofta di agnello e pollo. Un scaloppina di tacchino alla griglia per il menu di cibo base e una postazione di hamburger di falafel per i vegani. Il giorno prima di una partita opzioni ricche di carboidrati, anche pizza e pasta. Piatti di patate e verdure, batata harra, zucca afgana saltata con feta sbriciolata, verdure arrostite con un filo di tahini. Il riso ovviamente, tipo lo sayadieh, o una zuppa chiamata harira. La postazione pasta ha otto diversi tipi di pasta al pesto verde e rosso, una salsa di pomodoro e una “salsa bianca ricca di carboidrati e proteine”, più bolognese di manzo e condimenti assortiti.

La griglia: filetto di Wagyu, pollo sous vide da finire sulla griglia e il pesce del giorno. “Essendo situati sulla costa, abbiamo ogni giorno delle fantastiche opzioni di pesce, così possiamo avere il miglior pesce per i giocatori”.

Ci sono sempre a disposizione due opzioni di “insalata ricca di calorie” con proteine ​​per bilanciare il menù.

E il dolce? “C’è la nostra classica postazione di budino di riso alla vaniglia. Questo è un piatto iconico che è sempre disponibile il giorno prima di una partita”.

