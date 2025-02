Sinner dimostra che il tennis è medievale, troppa differenza tra chi ha e chi no (New York Times)

“Il tennis sta lottando per la sua reputazione contro la natura umana”

Il tennis è “uno sport con una gerarchia così netta tra chi ha e chi non ha da ricordare un sistema feudale medievale”, scrive Charlie Eccleshare sul New York Times a proposito delle reazioni del Tour all’accordo tra Sinner e la Wada.

Il patteggiamento è “secondo i suoi critici più accesi l’ultimo e più eclatante esempio di un sistema a due livelli che lavora nell’interesse dei favoriti dello sport”.

Il Nyt elenca un po’ di reazioni, per lo più stizzite, dei colleghi di Sinner. Da Wawrinka a Kyrgios. Medvedev ha detto: “Spero che la prossima volta i giocatori saranno in grado di fare lo stesso: parlare con la Wada. La Wada dice: Bene, abbiamo scoperto questo, sarai squalificato per due mesi, e tu sei lì e dici: bene, no, voglio un mese. Spero che questo crei un precedente grazie al quale tutti avranno l’opportunità di difendersi meglio”.

“In un certo senso – scrive il Nyt – il tennis sta lottando per la sua reputazione contro la natura umana. Diversi giocatori sono più bravi di altri in questo sport, quindi vincono più partite, ricevono più premi in denaro e ottengono orari di gioco favorevoli, programmi di allenamento, programmi di partite e una miriade di altri benefici. Tutti i casi di doping sono diversi e avranno esiti diversi a seconda delle prove presentate e delle risorse dei giocatori coinvolti: i giocatori con più risorse possono permettersi avvocati migliori e possono presentare ricorsi o prove a loro favore più rapidamente”.

“Niente di tutto ciò è cospiratorio, ma contribuisce comunque a un senso di “una regola per loro, una regola per noi” che è insito in uno sport così gerarchico e a due livelli”.

Con Sinner “sembra che si sia aperta la stagione sul tema del trattamento preferenziale, con le tensioni in agguato sotto la superficie dello sport che ribollono ancora una volta, e più frequentemente di prima”.

