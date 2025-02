“Sei stupida, senza di me raccoglieresti patate in Russia”, diceva il coach a Rybakina (campionessa di Wimbledon)

Vukov, l’ex allenatore di Elena Rybakina, è stato squalificato dalla Wta per un anno: avevano una relazione “tossica”, “la stava facendo ammalare”

“Sei stupida. Senza di me saresti ancora in Russia a raccogliere patate”. Invece Elena Rybakina ha vinto Wimbledon nel 2022, ed accettava gli abusi psicologici del suo coach Stefano Vukov. L’ha liberata, se così si può dire, la Wta: Vukov è stato squalificato per un anno per gli abusi psicologici inferti alla attuale attuale numero 5 del tennis femminile. Non potrà allenare né ottenere pass per eventi di tennis professionistici.

L’indagine su Vukov era stata svelata dal New York Times. Nel rapporto che lo accusa si legge che la giocatrice ormai si stava ammalando a causa sua, e che si era rifiutata di lasciarla agli Us Open nonostante il licenziamento. Il loro rapporto viene definito “tossico”.

ilnapolista © riproduzione riservata