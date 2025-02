Scusa Gasperini ma se Lookman non sa tirare i rigori, perché non lo hai fermato?

Si è sfogato solo a babbo mporto: «Lookman è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto». Ma allora Gasperini non è il sergente maggiore Hartman

L’Atalanta è stata eliminata in Champions League dal Club Brugge, ha perso la gara di ritorno 3-1. Ma a far infuriare il tecnico Gian Piero Gasperini è stato il rigore sbagliato di Ademola Lookman. Ma si è sfogato solo a babbo morto, quando la frittata era bella che fatta. Ma se sapeva – come ha detto – che Lookman è un pessimo rigorista, perché non lo ha fermato? Allora non è o non è più il sergente di ferro che terrorizza lo spogliatoio? Altro che sergente maggiore Hartman che peraltro fece una brutta fine per mano di Palla di lardo.

Gasperini: «Lookman è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto»

Le dichiarazioni in conferenza stampa nel post-partita di Gasperini:

«Il rigore? Non doveva calciarlo Lookman, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto. Lì la partita si è un po’ smorzata».

È la serata in cui l’Atalanta dice addio all’Europa. In malo modo peraltro. E comincia a rendersi conto che il ciclo Gasperini si è fondamentalmente esaurito. Anche se resta il campionato e una vittoria dello scudetto che sarebbe storica.

Subisce una mortificante lezione di calcio dal Bruges (1-3) che nel primo tempo fa a fettine la formazione di Gasp. Tre a zero il risultato al 45esimo. Prima rete dopo due minuti. Il Bruges si diverte con i bergamaschi, i belgi di Hayen fanno quello che vogliono. Arretrano, chiudono ogni spazio e ripartono benissimo in contropiede, palla al piede e passaggi di prima. L’Atalanta non ci capisce niente. Non la becca mai. Nell’intervallo, sullo 0-3, Gasperini fa entrare Lookman che segna subito, al 46esimo, ma il corso della serata non si inverte. Anche perché al 60esimo Lookman spreca il rigore del 2-3 che avrebbe riaperto la partita.

