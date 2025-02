Pellegrini: «In Italia o vinci o sei una mer… da altre parti non succede»

Ospite ad un evento a Biella: «Mi è capitato di piangere in acqua per la fatica, non ce la facevo più. Malagò? Nessun presidente del Coni meglio di lui»

Federica Pellegrini è intervenuta durante l’evento tenuto a Biella, “Campioni sotto le stelle”, e lo ha fatto a modo suo. Parlando di Benedetta Pilato e delle polemiche relative al quarto posto a Parigi, Federica è stata nettissima: «In Italia o vinci o sei una mer… da altre parti non succede».

Federica Pellegrini: «Mi è capitato di piangere in acqua per la fatica»

Pellegrini ha poi ricevuto dei video di Milly Carlucci («A Ballando mi sono divertita tanto e ho risentito lo spirito della competizione») e del presidente del Coni Malagò, per lei da anni una persona di riferimento. Per il presidente del Coni la Divina ha speso parole importanti:

«Non posso pensare a nessuno migliore di lui. E non lo dico per amicizia o per il rapporto personale. Lo dico perché vedo quanto tempo dedica al suo lavoro, allo sport: 24 ore su 24, ha una passione pazzesca per quello che fa. Nessuno può fare il presidente meglio di lui. Io? No, non adesso, la mia famiglia è la priorità».

La Pellegrini è stata da poco inserita nella Hall of Fame, il premio per l’immensa fatica fatta per rimanere ad alti livelli:

«Una gioia immensa. Mi sono ritirata da tre anni, iniziavo a pensare di fossero dimenticati di me… Mi è capitato di piangere in acqua per la fatica, non ce la facevo più. Ma apprezzarla è stata la mia vera forza, me l’ha insegnato Alberto Castagnetti».

Qualche risposta di Federica Pellegrini nella bellissima intervista al Corriere della Sera, a firma Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli.

La storia di Giulia Cecchettin l’ha colpita?

«Sì, tantissimo. Il padre mi ha chiesto di entrare nella Fondazione. Quando è stata uccisa ero incinta di mia figlia. Quella tragedia mi ha portato a pensare al patriarcato, a quante volte le donne vengono sminuite. È successo anche a me».

A cosa si riferisce?

«Quando ho scelto io di rompere una relazione, ho avuto tutti contro. Fossi stata un uomo, sarebbe stato diverso».

Pensa mai che se avesse vinto quella medaglia a Rio la sua vita oggi sarebbe completamente diversa? Avrebbe sposato Filippo Magnini, avrebbe smesso di nuotare nel 2016.

«Sì, tutta la mia vita sarebbe cambiata. È stata la mia sliding door. Con una medaglia a Rio, mi sarei ritirata. Non sono sicura che avrei sposato Filippo, anche se gli avevo già detto di sì. Posso dire che se fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male. Quindi forse è andata bene così».

Perché è sicura che vi sareste fatti del male?

«Con Filippo sono stati sei anni importanti, belli e molto difficili. Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura».

Magnini la tradiva?

«Sì, l’ho scoperto due volte. La prima ha lasciato il vecchio cellulare a casa e ho letto i messaggi».

