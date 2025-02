Lo spionaggio industriale di Sainz: «Tutto quello che sapevo sulle Ferrari l’ho detto alla Williams»

“Dalla Ferrari mi sono portato tutte le informazioni che potevo. Ne ho già parlato, molte cose sono già state applicate”

Carlos Sainz sta facendo un legalissimo – e preventivabile – spionaggio industriale. Cacciato dalla Ferrari in favore di Hamilton è andato alla Williams e ha cominciato a “cantare”: ha svelato tutti i segreti della Ferrari, o perlomeno della vettura che lui guidava e che ha aiutato a sviluppare, quella del 2024. Il fatto è che tra gli addetti ai lavori Sainz è considerato un pilota-ingegnere, uno di quelli appassionati e molto bravi ad entrare nello specifico tecnico delle monoposto.

Dopo la presentazione della FW47, Carlos ha confessato che tutte le informazioni tecniche in suo possesso ora sono in mano ai tecnici a Grove. E che molte cose sono state anche implementate per la sua prossima macchina: “Dalla Ferrari mi sono portato tutte le informazioni che potevo. Ne ho già parlato, molte cose sono già state applicate”.

A Sainz in Ferrari non era stato permesso di partecipare ad alcuna riunione sulla SF25 nel 2024, ma era comunque presente a quelle sulla SF24, che si è rivelata la vettura più equilibrata in griglia, soprattutto in termini di degrado degli pneumatici.

“Ho un sacco di cose di cui posso parlare della mia vita precedente. Ciò che è stato molto importante per me e ciò che mi piace di questo team è che sono molto disponibili ad ascoltarmi. Mi fanno un sacco di domande in ogni riunione, tutti si sentono liberi di chiedere, e quelle riunioni durano a lungo e in ogni riunione passiamo più dell’ora che avevamo pianificato. Senza entrare nei dettagli tecnici di ciò che posso contribuire a fare, penso che tutto ciò che ho detto venga applicato e possa avere un impatto presto”.

