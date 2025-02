La Fiorentina crolla a Verona: l’1-0 che decreta la terza sconfitta consecutiva arriva al 95′

A febbraio appena sei punti in cinque partite, compreso il recupero con l’Inter. Da lì in poi ko contro Inter, Como e Verona oggi. Balzo salvezza per il Verona

La Fiorentina crolla a Verona. Subisce gol al 95′ con Bernede e perde 1-0. La squadra di Palladino subisce la terza sconfitta consecutiva e si allontana dalla Champions. Balzo del Verona invece che conquista tre punti di vitale importanza per la lotta salvezza.

Fiorentina alla terza sconfitta consecutiva

Un gol, quello del Verona, segnato con la considerevole partecipazione di tutta la Fiorentina. Praticamente la Viola ha lasciato spalancato il campo, molle nei contrasti e poco determinata, e il Verona ne ha approfittato. La Fiorentina si è spenta. Non gioca più sulle ali dell’entusiasmo dei giovani. Nel mese di febbraio appena sei punti conquistati in cinque partite, compreso il recupero con l’Inter vinto per 3-0. Da lì poi ko sempre con l’Inter, poi in casa col Como e oggi in campo del Verona. Palladino perde pure Moise Kean per infortunio alla testa. Probabile uno stop considerevole per l’attaccante della Nazionale. Kean ha provato a continuare la partita ma dopo qualche minuto dal contrasto subito si è accasciato a terra ed è stato costretto ad uscire in barella. Ora è in ospedale per accertamenti.

Il Verona di Zanetti per una notta invece dorme sonni tranquilli. Con questa vittori balza al quattordicesimo posto con 26 punti, superando pure il Cagliari che questa sera ospita la Juventus. Partita tutto cuore del Verona.

Kean esce in barella: brutto colpo alla testa, è stato trasportato in ospedale

Finisce a metà secondo tempo la partita Hellas Verona-Fiorentina per Moise Kean, attaccante della Viola. Rimasto vittima di un duro colpo al volto, in particolare tra lo zigomo e l’arcata sopraccigliare dell’occhio sinistro, l’attaccante viola era rientrato inizialmente in campo ma dopo pochi frangenti si è buttato a terra. Immobilizzato con un collare, Kean è uscito dal campo in barella.

Ha lasciato il campo al 66′ di Verona-Fiorentina in barella. Dopo il contrasto che ha portato all’infortunio al volto, l’attaccante è stato medicato e suturato a bordo campo. Poi è tornato a giocare, ma pochi minuti dopo aver provato a continuare, si è accasciato a terra. In quel momento sono entrati i sanitari e Kean è stato portato fuori dal campo in barella immobilizzato. Un’ambulanza lo ha subito portato in ospedale per accertamenti. Sarà sottoposto a esami strumentali per comprendere la reale entità dell’infortunio e valutare un possibile stop precauzionale nei prossimi giorni.

