Kvaratskhelia, mediocre la prestazione contro il Brest: “Si divora un gol e ha difficoltà a trovare una posizione in campo”

Per L’Equipe il georgiano è da 5. A Fabian Ruiz voto 7: il suo passaggio per Barcola sul gol di Dembelé è un gioiellino, ma con 11 palloni persi, poteva fare meglio.

Ieri il Psg ha vinto 5-2 in casa del Brest e il neo-arrivato Khvicha Kvaratskhelia ha giocato 58 minuti, partendo titolare. L’ex Napoli ha fornito una prestazione di alti e bassi, divorandosi anche un gol facile.

Kvaratskhelia imperfetto contro il Brest, sprecando anche un’occasione da gol

L’Equipe, infatti, ha dato voto 5 all’ex Napoli:

La connessione con i suoi compagni è imperfetta, ha avuto difficoltà a trovare la giusta posizione in campo. Ma una volta che toccava palla, sembrava un calciatore diverso. Ha quasi offerto un passaggio decisivo a Dembelé, ma ha sprecato una grande opportunità per segnare. Al 58esimo è stato sostituito da Doué.

In campo per i parigini anche un altro ex azzurro, ovvero Fabian Ruiz. Voto 7 per il quotidiano francese:

Il suo passaggio per Barcola sul gol di Dembelé è un gioiellino. Una partita altalenante, con 11 palloni persi. Un giocatore della sua esperienza deve anche essere in grado di fare meglio nei momenti difficili della sua squadra e quando gli avversari hanno più possesso palla.

L’Equipe parla della sua prestazione. Ancor prima, però, “per una recluta dal valore di 70 milioni di euro, nessuna presentazioni sontuosa. Siamo molto lontani da Lionel Messi, Neymar… Trenta secondi, una maglia – la numero 7 – sollevata timidamente verso il pubblico“. E via alla partita. “Niente di ostentato, in definitiva“. Come spesso fa Luis Enrique, lancia subito i suoi nuovi acquisti. Così ha fatto anche per Kvara.

«È sempre difficile, una prima partita. Gli manca un po’ di ritmo, non conosce nulla del nostro stile. Ma è positivo, è diverso quando ha la palla», ha commentato l’allenatore al termine della partita. Nel secondo tempo, ha fatto ciò che sa fare molto meglio: le sue corse verso l’interno ad alta velocità. È su questo tipo di sequenza che avvia – appoggiandosi a Désiré Doué – l’azione del gol di Ousmane Dembélé.

