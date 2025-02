Brignone conquista l’argento nel Super G: «Avevo tanta pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me»

Arriva a 10 centesimi dalla padrona di casa Venier, che vince l’oro. Quinta Goggia. Sabato 8 febbraio la discesa libera.

Nella seconda giornata dei Mondiali di sci alpino in Austria, l’Italia festeggia l’argento di Federica Brignone nel Super G femminile, alle spalle di Stephanie Venier, a 10 centesimi. Medaglie di bronzo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’americana Laura Macuga. Sofia Goggia arriva quinta per sei centesimi.

Ora è in programma la discesa libera sabato 8 febbraio, dove la Brignone punterà al gradino più alto del podio dopo i due successi in Coppa del Mondo.

Medaglia d’argento per Brignone: «Avevo tanta pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me»

Le sue dichiarazioni a Rai Sport dopo la gara:

«Presentarsi a un grande evento e farlo nel momento giusto è qualcosa di speciale. Il supergigante mondiale era uno degli obiettivi di quest’anno e, nonostante questo tracciato non fosse nelle mie corde, sono riuscita a centrare il risultato. C’erano pochi punti critici come i salti dove andava fatta una linea diretta, rischiando anche di andar a sbattere contro le porte. Fondamentale era non piantare gli sci e lasciarli scorrere tanto che sono soddisfatta della mia prova. Si tratta di una bella emozione. Oggi avevo parecchia pressione sulle mie spalle perché tutti si aspettavano qualcosa da me e anch’io stesso attendevo qualcosa di grande. Ho fatto qualche sbavatura, ma le scelte che ho compiuto sui materiali hanno pagato e sono soddisfatta anche per l’avvicinamento».

“Ora ho pochissima paura nella velocità, anche in condizioni difficili: mi sento lucida, in controllo, ho affinato la tecnica per avere una sciata sicura e spingo anche in situazioni complicate. Poi tutto può succedere, lo sci è pericoloso, lo sai da sempre. Per questo ho addestrato anche la mente”.

Goggia “mi ha insegnato a guardare cosa posso fare di meglio esclusivamente per me, a valutare meglio le scelte. E che con la decisione e l’atteggiamento si può ottenere davvero tanto. Mi ha spinto a mettere un po’ più di carattere quando le cose sono complicate“.

